Nejlepší byl rozhodčí, přehlížel simulování Sterlinga, chválí jablonecký Rada z Itálie

„Ale bavili jsme se před zápasem s majitelem našeho hotelu a ten hodně věřil ve vítězství jejich týmu," dodává kouč Jablonce. Se Severočechy se na ligu a předkolo Evropské ligy chystá v městečku Valles v Jižním Tyrolsku, kde na šampionát ladila formu i česká fotbalová reprezentace. „Trénujeme na stejném hřišti," doplňuje.

Finále mistrovství Evropy mezi Anglií a Itálií pozorně sledoval. „Italové ukázali formu už před šampionátem, když nás porazili a roli favorita nakonec splnili. I když dvakrát vyhráli až na penalty, kde je to už vabank. Druhou půlku zápasu byli v neděli lepší Italové, první zase Angličani. A v nastavení to bylo podobné, kde byli Angličani ve druhém prodloužení živější, ale hrálo se bez šancí. Za celkový dojem na turnaji si Itálie vyhrát asi zasloužila," hodnotí boj o zlato bývalý kouč českého národního týmu.

Podle něj Albion doplatil na taktizování v samotném závěru před penaltovým rozstřelem. „Poslali tam mladý hráče prakticky jen na penalty a ani jeden pak neproměnil, Rashford, Sancho i Saka. Teď se bude diskutovat, jestli tam neměl zkušenějšího Hendersona nechat. Trenér Anglie Gareth Southgate nejspíš spoléhal na to, že tihle mladé hráči budou tak trochu bez nervů a nevydařilo se mu to a otočilo proti nim. Možná kdyby tam šli hráči, kteří byli v zápřahu plní adrenalinu, bylo by to lepší, než když tam šli jen na poslední dvě minuty," přemítá Rada.

Nejvíce se mu však v posledním dějství mistrovství Evropy líbil nizozemský rozhodčí Bjorn Kuipers. „Zápas zvládl excelentně. Neviděl jsem od něj jednu chybu. Možná snad jediný sporný byl souboj Jorginha s Grealishem v prodloužení. Zákrok asi pět minut před koncem ohodnotil jen žlutou kartou, a myslím, že bylo hodně citlivé, že nechal utkání dohrát jedenáct proti jedenácti. Navíc přehlížel simulování Sterlinga. A taky toho hodně naběhal, byl všude, kde se dělo něco důležitého," chválí.

S Jabloncem se bude chystat na novou sezonu v Itálii do pátku. Netrpělivě už vyhlíží posilu do ofenzivy. „Směrem dopředu nás tlačí bota nejvíc. Čekáme na to, jak budou ostatní své kádry zužovat," uzavírá Rada.