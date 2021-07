Na zápas z voleje. Hřiště? Obrovský hendikep. Votroci ale nepláčou

Posnídají, poté si dají dostaveníčko na Malšovickém stadionu, aby odsud společně vyrazili autobusem do Mladé Boleslavi, kde nastoupí k zápasu proti Bohemians. Program fotbalistů Hradce Králové před první „domácí“ bitvou v nejvyšší soutěži, do níž vyběhnou po dlouhých čtyřech letech, evokuje proceduru před duelem na venkovní půdě.

„Oběd si dáme v Boleslavi. Pak bude případně možnost odpočinku na ubytovacích zařízeních kolem města, které bude volné, a půjdeme na zápas z voleje," líčí asistent trenéra Stanislav Hejkal. „Hendikep je to samozřejmě obrovskej, budeme hrát vlastně 35 zápasů venku. Ale nepláčeme. Víme, že to tak musí být, aby se Hradec posunul dál, co se týče stadionu. Musíme to období překlenout," připomínal 51letý kouč multifunkční arénu, která ve městě vyroste.

Všesportovní stadion nevyhovuje podmínkám pro nejvyšší soutěž. Chátrající betonový kolos, jenž je s Hradcem spjat už 55 let, nahradí nový a moderní stánek. Jeho stavba však potrvá dva roky a Votroci zatím našli dočasný azyl ve městě automobilů. Stejně jako Pardubice v Ďolíčku. „Chtěli jsme mít možnost aspoň jednoho tréninku, bohužel to z nějakých důvodů nevyšlo. Hraje a trénuje tam domácí Boleslav a trávník by to taky nemusel vydržet. Musí se šetřit," vykládal Hejkal.

Stanislav Hejkal, asistent trenéra FC Hradec Králové.

FC Hradec Králové

„Bylo by lepší, kdybychom měli v Boleslavi alespoň předzápasový trénink nebo tam předtím odehráli zápas. Aspoň kvůli gólmanům... Ale nedá se nic dělat. Nějak se s tím popereme," přitaká útočník Pavel Dvořák. Příznivci v regionu se po roce znovu dočkají prestižního derby. Pikantérií je, že se minimálně v nadcházejícím ročníku ani jedno neuskuteční ve východočeském městě. „Škoda pro fanoušky, určitě by se vyřádili. Když jsme hráli před sedmi lety v Pardubicích v posledním kole o postup, přišlo asi tři tisíce lidí, jenže atmosféra panovala, jak kdyby jich bylo na stadionu dvacet tisíc," vzpomínal Dvořák.

Útočník Hradce Králové Pavel Dvořák (vlevo).

FC Hradec Králové

Jaká kulisa zavládne v souboji velkých rivalů letos na podzim v Mladé Boleslavi, to se teprve uvidí. Fandy Votroků však neodrazuje ani přesun do zhruba sto kilometrů vzdálené destinace, což vedení klubu příjemné překvapilo. „Během prvního týdne se prodalo několik desítek permanentek," řekl Právu Michal Petrák, tiskový mluvčí FC Hradec Králové.

Že se dá i v azylu vytvořit takřka domácí prostředí, ukázaly v minulé sezoně Pardubice. U Botiče body příliš nerozdávaly. Ani českým obrům. „Měla by to pro nás inspirace, jaký hráli fotbal. Rychlý, běhavý, nepříjemný. Když navážeme na výkony z druhé ligy, věřím, že budeme důstojný soupeř a obstojíme," prohlásil Dvořák. „Nějakou cestu nám ukázaly, ale my jsme Hradec a chceme mít svoji tvář. Jdeme nějakou cestu. Přejeme si, aby se klub v lize zakořenil, zůstal v ní a nebylo to jako na houpačce," doplnil Hejkal.