O Krmenčíkovi už má být jasno! Tvrdík reaguje

Michael Krmenčík přestupuje do Slavie. Informaci potvrzující spekulace o příchodu útočníka do týmu českého fotbalového mistra přinesl web aktualne.cz. Slavia za reprezentanta má údajně zaplatit Bruggám 2,5 milionu eur, cca. 65 milionů korun. Šéf Jaroslav Tvrdík ovšem uvedl, že pohled zúčastněných stran na celou záležitost je stále hodně rozdílný.

Osmadvacetiletý explzeňský kanonýr by měl být pátou novou tváří ve Slavii v letním přestupovém okně. Ale ze Slavie se ozývá zpochybňující tón. „O hráče stojíme, ale pozice klubů jsou zatím stále velmi vzdálené," zareagoval na Twitteru Tvrdík.

O Krmenčíka se měla zajímat i Sparta a trenér Pavel Vrba, ale blíže k němu zřejmě je kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Dá se čekat, že při trvajícím zájmu klubu z Vršovic k dohodě dojde.

Hodne predcasna informace. O hrace stojime, ale pozice klubu jsou stale velmi vzdalene. https://t.co/GnI8V3y29i — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 20, 2021

Krmenčík by se vrátil do domácí ligy po roce a půl. Loni v lednu přestoupil z Plzně do Brugg za cca. 150 milionů korun, v Belgii se ale neprosadil tak, jak by chtěl, a následný půlrok trávil na hostování v PAOK Soluň.

Slavia během léta už získala Ivana Schranze z Jablonce, Srdjana Plavšiče ze Sparty, Ubonga Ekpaie z Plzně, Aleše Mandouse z Olomouce a Madse Emila Madsena z Lince. Z GAIS Göteborg by ještě mohl přijít Aiham Ousou, který je momentálně coby host v dalším druholigovém švédském klubu Häckenu.