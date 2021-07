Komise rozhodčích chce držet směr daný UEFA, více odpovědnosti sudích, méně VAR

Nová komise rozhodčích, vedená bývalým fotbalovým arbitrem Radkem Příhodou, chce jednoznačně držet trend nastolený UEFA. „Nové úpravy v pravidlech do jisté míry stanovily pro rozhodčí užší mantinely a manévrovací prostor, ale zároveň na ně kladou větší odpovědnost při rozhodování, aby méně do hry vstupoval VAR, jako tomu bylo na nedávném mistrovství Evropy. Tento trend chceme také držet a na seminářích jsme jasně stanovili hranice, za které by sudí neměli jít. Bude hodně záležet na jejich intuici, zkušenostech, citu pro posouzení situací. Zlepšit se také musí spolupráce rozhodčích a asistentů," řekl Příhoda na setkání se zástupci médií.

UEFA nově klade důraz na posuzování hry rukou v pokutovém území. Ruka se ta bude pískat ve třech modelových situacích. Pokud půjde o úmyslné hraní rukou a pohyb proti míči, pokud ruka nepřirozeně zvětší objem hráče a bude zjevně od těla a také pokud dá střelec branky gól bezprostředně poté, co ho balon zasáhl do ruky.

Penalt za ruce by mělo být méně

„Mělo by ubýt odpískaných penalt za ruce v pokutovém území, ale bude hodně záležet na rozhodčím, jak situaci posoudí. Nově nastavená rozhodnutí, kdy pískat či nepískat jsou poměrně jasná, pro nás černobílá. Obdobné to je s posuzování kontaktů v šestnáctce, ne každý je faulem na penaltu. Samozřejmě góly i ofsajdové situace v šestnáctce sleduje VAR a ten by měl zjevnou chybu sudího napravit, jinak by neměl zasahovat, nebo jen potvrdit do sluchátek rozhodnutí. Nechceme, aby se dlouhé minuty nehrálo, protože rozhodčí nechce sám rozhodnout," uvedl Příhoda.

Penalta! ukazuje gestem rozhodčí.

Justin Setterfield, Reuters

UEFA také jasně uvedla, kdy a v jakých situacích by měl VAR zasahovat. „Na EURO se ukázalo, že méně zásahů systému VAR hře prospívá. Nechceme také, aby se rozhodčí sami příliš ptali na posouzení situace VAR, tím by v zápase vznikl jen guláš. V podstatě by měli rozhodovat, jako by VAR nebyl, ten se ozve, když to bude třeba," uvedl Příhoda s tím, že došlo i ke změnám v posuzování, co je a není surová hra, za co by se měla udělovat červená a za co jen žlutá karta. „Rozhodně surovost na hřišti nechceme a budeme ji tvrdě trestat, ale vždy záleží na situaci, za jaké k faulu došlo, a také zda se jednalo o zjevný úmysl, nebo zákrok hrozící zraněním soupeře," řekl Příhoda.

Penaltovou situaci ve prospěch fotbalistů Anglie v semifinále EURO posvětil systém VAR.

Laurence Griffiths, Reuters

Také posuzování ofsajdu se mírně změnilo. Ty v šestnáctce hlídá i VAR, ale v případě dalších záleží na kvalitách asistentů. „Pokud se jedná o zjevný ofsajd, měli by praporek zvednout hned a nenechávat situaci dohrát. V případě sporných momentů, kdy jde třeba o centimetry a jsou obtížně identifikovatelné, je i UEFA názoru, že by asistent neměl zvedat praporek a hra by měla plynout. Opět záleží na citu, zkušenostech a spolupráci rozhodčího s asistentem. Mělo by také ubýt momentů, kdy situace plyne a asistent teprve pak zvedá praporek," konstatoval Příhoda.

VAR pro fanoušky i kalibrovaná čára

Komise rozdělila rozhodčí na prvoligové a druholigové. „Ale necháváme to otevřené, aby v průběhu podzimu mohli být sudí z druhé ligy nasazováni i do nejvyšší soutěže a získávali tak zkušenosti," uvedl Libor Kovařík, Příhodova pravá ruka.

Rozhodčí Ondřej Pechanec sleduje VAR během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě nedostatek zkušených rozhodčích je největší problém. V nejvyšší soutěži jsou pouze tři, kteří překročili hranici sta zápasů, což je hranice „zkušeného" rozhodčího, ve druhé lize je jediný. Z aktivních sudích má na kontě nejvíce prvoligových zápasů Pavel Franěk - 252. Od padesáti do sta zápasů jsou tzv. „vyzkoušení" rozhodčí. „Do padesáti utkání to jsou v podstatě nováčci, a těch je nejvíc," konstatoval Příhoda s tím, že s tím komise nic neudělá.

„Sudím i asistentům jsme jasně řekli, co od nich chceme, co je pro nás přijatelné, a co ne. Pravidelně budeme přibližně jednou za tři týdny organizovat semináře a na nich s nimi probírat jejich výkony a chyby. Ty budeme rozebírat po každém odehraném kole a podle toho zastavovat činnost. O trestech budeme informovat," zdůraznil šéf komise s tím, že se chce dívat dopředu a nebude hodnotit práci svých předchůdců.

„Samozřejmě názory na sporné situace budou vždy rozdílné, ale pro sudí musejí být jasné. VAR je pomocník v nejspornějších situacích, může napravit chybu rozhodčího, ale my nechceme žádný alibismus a spoléhání na video," dodal. Pro fanoušky pak je na webu fotbal.cz v sekci rozhodčí výklad změn, které schválila UEFA a k nim i videoklipy.

Příhoda by chtěl od příští sezony znovu zavést kalibrovanou ofsajdovou čáru. „Stojí ale 40 milionů korun na čtyři roky. Musíme na ni najít finanční prostředky. Určitě by ale tuto možnost přivítali i fanoušci u televizních obrazovek. Obsluhoval by ji rozhodčí, nejen technik. Na televizních obrazovkách i na stadionech by pak bylo v případě zásahu VAR uvedeno, co zkoumá," uvedl šéf fotbalových sudích FAČR.