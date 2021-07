Krejčí o ligovém startu i ztrátě opor. Mladíci? Chce to trpělivost, říká

S parťákem Novotným vytáhl fotbalisty Pardubic do první ligy a hned v premiérové sezoně s týmem do posledního kola dokonce usilovali o účast v pohárové Evropě. Teď trenér Jiří Krejčí napjatě vyhlíží nový ročník, v němž bude postrádat hned tři loňské opory.

Jak těžké bude nahradit Hlavatého, Surzyna a Ewertona, který se na jaře rozehrál k výborným výkonům?

Samozřejmě Michal Surzyn měl už předtím odehráno několik sezon v druhé lize, ze začátku jsme ho využívali jako krajního záložníka, pak šel na beka, zvládl by to také na stoperu. I ta jeho univerzálnost nám chybí. Na Ewertonovi jsme opravdu dřeli celý podzim, aby hrál podle našich představ. Na jaře byl zase někde jinde. Jeho výkony, které podával, nám budou taky chybět. Byla tam kreativita, pracovitost směrem dozadu. Už pochopil, co po něm chceme a bohužel nám zrovna odejde. S Michalem Hlavatým jsme tady pracovali dva roky, teď přišli noví kluci a budou si muset zase zvykat. Věřím, že mladí se do toho budou postupně dostávat, ale teď se bavíme o současnosti a teď bude hodně složité je nahrazovat.

Jak se jeví talentovaní mladíci Červ, Beran a další?

Když zůstanou takhle pracovití, budou si nechat chtít poradit, budoucnost vidím dobře. Chce to trpělivost. Musí věřit tomu, co po nich chceme, a pak můžou jít nahoru.

Trénink po tréninku se zlepšuje krajní obránce Halász, jehož jste v létě získali na přestup z Plzně. Čím vás překvapil?

Obrovskou pracovitostí, o ničem nediskutuje, není línej na krok, je důrazný v osobních soubojích. Dokáže dát do fotbalu emoce, což je vidět i na tréninku. Je silnej, o fotbale přemýšlí, vidím na něm opravdu vzestup.

Předseda Sboru jednatelů ČPP Servis David Krňávek a kapitán fotbalistů Pardubic Jan Jeřábek (vlevo) s novým dresem pro novou sezonu.

Jan Švanda, Právo

Michal Petráň odešel na hostování do Třince. Do útoku máte Pavla Černého a Davida Hufa, tuto pozici ale ještě prahnete posílit...

Hrajeme na jednoho útočníka a potřebujeme třeba tři. Michal Petráň tři čtvrtě roku nehrál. Odešel na hostování do Třince, máme možnost si ho v zimě stáhnout, když bude podávat dobré výkony, ale v současné době by nám taky nepomohl. Potřebujeme přivézt hráče, o nichž víme, že nám pomůžou okamžitě. Nepotřebujeme projekt do budoucna, hráčů máme dost. Teď potřebujeme hotové fotbalisty.

Marek Boháč ještě po zranění není připravený do hry. Už víte, jestli do brány v úvodu sezony nasadíte Letáčka, nebo novou posilu ze Slavie Markoviče?

Je to spíš otázka pro trenéra brankářů Martina Shejbala, ale když se nestane nic vážnějšího, rozhodnuto je. Nechal by si to však pro sebe. (úsměv)

Do nové sezóny vstoupí @FK_Pardubice včetně brankáře Jakuba Markoviče, který přichází z @slaviaofficial na dvouleté hostování. Ať se nám společně daří! pic.twitter.com/wyyTgOFu28 — FK Pardubice (@FK_Pardubice) July 22, 2021

Máte už jasno o sestavě pro úvodní duel s Karvinou?

Úplně ne. Někteří hráči jsou po přípravném duelu s Vlašimí pohmoždění a někteří ještě ani netrénovali. Zvlášť u jednoho hráče ze základní sestavy to vypadá špatně, že možná nebude schopen zasáhnout do prvního zápasu.

Čekáte v sobotu tuhý boj?

Všichni jsou před startem sezony v očekávání, takže zápasy bývají hodně takticky svázané a opatrné, protože úvod je prostě důležitý. Čekám bojovné utkání a pro nás rozhodně těžké. Pochopitelně ale uděláme maximum, abychom ho zvládli. Uvidíme, na co to bude stačit.