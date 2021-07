Neočkované fotbalisty zřejmě po kontaktu s nakaženým mutací delta čeká karanténa

Pokud se v první a druhé fotbalové lize objeví pozitivně testovaná osoba na delta mutaci koronaviru, budou zřejmě muset všichni, kteří s ní přišli do kontaktu a nebudou mít dokončené očkování, nastoupit do karantény. Izolovat by se nemuseli pouze členové týmu s dokončeným očkováním. Po částečném rozvolnění diváckých omezení mohou být od nové sezony největší stadiony s kapacitou nad deset tisíc míst zaplněny až z poloviny a předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda věří, že by se limit v průběhu podzimu mohl ještě zvýšit.

Na konci minulé sezony platilo, že pokud osoby, které přišly do kontaktu s nakaženým, měly následně negativní kontrolní test, nemusely do karantény a mohly s týmem pokračovat. V případě mutace delta ale podle všeho budou pravidla jiná.

"Máme nějaký teoretický předpoklad, ale situace i postupy se poměrně mění. Je tady samozřejmě ještě ta věc, do jisté míry komplikace, že jednotlivé krajské hygienické stanice v tom postupují nezávisle. Takže to bude do jisté míry průzkum boje," řekl na tiskové konferenci Svoboda.

Kluby dnes obdržely Ligovým výborem LFA schválené důležité dokumenty ke startu @fortunaligacz a @FN_liga



👉 Rozpis celostátních soutěží pro SR 2021/22

👉 Protokol opatření v souvislosti s COVID-19



Oba dokumenty ke stažení na webu https://t.co/zg0aSNV9j3 — Ligová fotbalová asociace (@LFAcze) July 15, 2021

"Ale pakliže k té situaci dojde a v těch klubech pozitivní záchyt bude, tak postup by měl být takový, že ti, kteří jsou naočkovaní, by po přetestování do karantén chodit neměli. Měli by tam chodit jen ti, co budou mít samozřejmě pozitivní PCR test. Plus ti, kteří s nimi přišli do kontaktu a nejsou plně naočkováni. Co mám informace, tak karanténa by měla být čtrnáctidenní a zakončená negativním PCR testem," dodal šéf LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Ligové zápasy se v případě karantény odkládat nebudou

Už dříve asociace avizovala, že od 26. kola se už kvůli případným karanténám nebudou odkládat ligové zápasy. Týmy budou muset nastoupit, jinak kontumačně prohrají. I proto řada klubů nechala hráče i zaměstnance hromadně naočkovat.

"Co mám informace, tak velmi zodpovědně k tomu přistoupili pohároví účastníci, kteří jdou do kvalifikace. Jablonec, Plzeň, Sparta i Slavia. Neumím říct, jestli jsou ze 100 nebo z 99 procent proočkovaní. Další informace z ostatních klubů jsou takové, že na očkování hráčů apelují. Myslím, že drtivá většina profesionálních hráčů naočkována bude," uvedl Svoboda.

Oproti minulé sezoně dojde od nadcházejícího ročníku k navýšení povolené kapacity stadionů. Do hledišť, kam se vejde do deseti tisíc diváků, může až pět tisíc fanoušků, arény pro více než deset tisíc lidí mohou být zaplněny z poloviny. Svoboda věří, že by se limit během podzimu mohl ještě zvýšit.

Kapacity stadionů navýšeny, delta mutace ale může vše změnit

"S ministerstvem zdravotnictví jsme každý týden v kontaktu. Jsem rád, že situace je taková, jaká je, jak jsou limity nastaveny. Nejsme v situaci, že bychom teď chtěli, aby kapacity byly neomezené. Teď asi všichni cítí, že je taková lehká nervozita, co se bude dít s tou deltou. Čeká se, co se stane s návratem dětí do škol. V okamžiku, kdy se situace nezhorší a já v to věřím, tak na začátku září bude prostor pro nějaké další jednání a uvolnění nastane," poznamenal Svoboda.

Návštěvníci stadionů se budou muset prokazovat bezinfekčností. "Situace ohledně vývoje covidu, různých mutací, motivování k očkování a podobně je turbulentní. Není v tom ani celoevropský soulad. Tady je strategie jednoduchá, maximálně motivovat a oceňovat lidi, aby se nechávali očkovat," dodal Svoboda.