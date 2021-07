Jasným favoritem na titul je Slavia, jediným vážným soupeřem pro ni bude Sparta

Sotva se zabouchla vrata za EURO 2020, už do nich nezadržitelně buší fotbalová Fortuna liga. Slavia v minulé sezoně završila mistrovský hattrick a k němu přidala i double. Není žádným velkým překvapením, že právě Slavia je na prahu nové sezony v kurzu okolo 1,4:1 největším favoritem na další mistrovskou oslavu. Největším a patrně jediným vážným soupeřem pro ni bude Sparta v kurzu 3,5:1, Plzeň (28:1) i Jablonec (70:1) už mají značný odskok.

Start soutěže nabízí jednu zásadní otázku: Zopakuje Slavia titul i počtvrté v řadě? Odpověď bookmakerů i sázkařů je jasná: Ano.

„Slavia je pro sázkaře jasným favoritem. Z celého balíku sázek na ligový titul 83 % míří na ni. I to se podepisuje na nízkém kurzu 1,4:1. Dalších 16 % sázek patří čtyřem klubům z top pětice a zbylá 2 % jsou už opravdu jednotky sázek na zbývajících 11 ligových klubů," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Rovnat se sešívaným může věčný rival Sparta a v kurzu 3,5:1 má celkem slušné předpoklady Slavii potrápit. Dál zeje obrovská propast. Dokonce i Plzeň po slabších sezonách padla až na dvouciferný kurz 28:1, Jablonec má kurz 70:1 a zbytek ligy je nad „stovkou". Nejméně věří bookmakeři Teplicím - kurz 1000:1 a nováčkovi z Hradce Králové - kurz 1200:1. „Senzaci, nováčkovskou cestu Hradce za titulem podle scénáře Leicester, opravdu mnoho lidí netipuje," dodává Urbanec.

Michael Krmenčík se stal novou posilou fotbalové Slavie

slavia.cz

Pokud jde o titul, u jeho kanceláře směřuje 82 % sázek na Slavii, 10 % na Spartu, po 2 % pak na Mladou Boleslav, Baník Ostrava, Plzeň a zbytek ligy.

„Slavia má za sebou komplikovanou přípravu, kdy si řada hráčů plnila reprezentační povinnosti, tým se navíc znovu potýkal s covidem. Dobrou zprávou ale je, že klíčové opory, alespoň prozatím, zůstávají v kádru, který se opět podařilo doplnit, takže trenér Trpišovský má kam sáhnout prakticky za všech okolností," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Žádná velká revoluce se nekonala ani na Letné, Pavel Vrba rovněž postrádal Hložka, Hancka nebo Čelůstku, s týmem ale absolvoval první plnohodnotný přípravný blok, což by mělo být znát. Přátelské zápasy pak ukazují, že minimálně dopředu by mohlo být na co koukat," všímá si Hanák.

Kučera prvním odvolaným?

„V podobné situaci jako Vrba na Spartě je i Michal Bílek v Plzni. Také tady platí, že jádro týmu zůstává prakticky pohromadě. Přípravné zápasy každopádně ukazují, že naopak poctivá defenziva by mohla být výsadou Viktorie, na závěrečném soustředění inkasovala ze tří duelů jedinou branku. Do nálady nejsilnějších týmů se dozajista propíše i vstup na evropskou scénu, alespoň v tuto chvíli to ale vypadá, že si Slavia dál udržuje před konkurencí výrazný náskok a je největším favoritem," souhlasí Hanák.

Ne všechny kluby do soutěže vstupují s nejvyššími ambicemi, zajímavý průběh lze čekat i na opačném pólu tabulky. Boj o záchranu bude čekat hlavně nováčka z Hradce (2:1), Teplice (3:1) a Karvinou (4:1). Prvním odvolaným trenérem by se pak mohl stát v kurzu 4:1 Radim Kučera z Teplic, případně Jan Jelínek (5:1) ze Zlína. Nejklidnější spánek v tomto směru může mít tak jako v předešlých sezonách Jindřich Trpišovský ze Slavie (50:1). Celkem se dá očekávat, že v kurzu 1,5:1 stihne v celém ročníku odvolání 7 až 12 koučů. Mimochodem šanci, že nejvíce žlutých karet ze všech trenérů obdrží v sezoně jablonecký bouřlivák Petr Rada, vyjadřuje kurz 3:1.

Stanciu ve Slavii zůstává. Nízká nabídka byl šok, prozradil Jaroslav Tvrdík a kritizoval agenty

Sport.cz

O korunu krále střelců se „popere" Adam Hložek (3,5:1) s Janem Kuchtou (4,5:1), nejvíce asistencí podle bookmakerů posbírají Bořek Dočkal (3:1) a Nicolae Stanciu (4:1).

A zajímavé sázky? Za 100 tisíc v kurzu 2,25:1 jsou na jediném tiketu u Tipsportu vsazeni mistři Slavia, Bayern, Slovan Bratislava.

Lákavé jsou vysoké kurzy na titul. Hodně posilovala Mladá Boleslav a kurz kolem 200:1 sázkaře lákal. Jeden z tipérů vsadil dvakrát za 4000 korun nejdříve v kurzu 250:1 a poté další tiket v kurzu 200:1. Případná výhra by tak byla 1 800 000 korun za titul Bolky.

Sparta největším favoritem prvního kola

Liga startuje v sobotu a největším favoritem prvního kola je Sparta, která si zahraje proti Olomouci. Na domácí s kurzem 1,32:1 jde prakticky 100 % sázek. Na remízu v kurzu 5,44:1 i výhru hostující Olomouce 10,1:1 jsou u Chance vsazené jen jednotky tiketů. Tipéři nepředpokládají, že by v utkání došlo k překvapení. Spartě se podařilo většinu nejdůležitějších hráčů udržet pohromadě a určitě to bude znát. Navíc se na stadion začínají vracet i fanoušci, což bude pro Letenské velká podpora. Sázkaři věří, že dají Pražané alespoň 2 góly.

Sparťan Adam Hložek s Lukášem Greššákem ze Sigmy Olomouc.

Vlastimil Vacek, Právo

Podobná situace je také u Slavie, kterou v neděli hostí Zlín. „Na výhru sešívaných v kurzu 1,41:1 sází 99 % lidí, 1 % jde pak na domácí s kurzem 7,90:1. Stejně jako v předchozím případě se od Slavie očekávají minimálně 2 góly," říká Markéta Světlíková, mluvčí Chance. Není ale vyloučené, že branek padne ještě mnohem více. V dohrávce 12. kola fotbalisté Slavie naposledy nadělili Zlínu 6 gólů.

Třetím nejsázenějším tipem pak je výhra Plzně proti Mladé Boleslavi. 90 % sázkařů má na tiketu výhru Viktorky s kurzem 1,75:1, na remízu je vypsaný kurz 3,79:1 a Mladé Boleslavi s kurzem 4,89:1 fandí 7 % lidí.