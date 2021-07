Pikantérie na úvod! Jílek zbrojí na Spartu, Sigmu nabádá k odvaze

Na pražské Letné bude v sobotu večer ostře sledovaným objektem. Václav Jílek se vrací do známých míst, do arény českého obra, od něhož loni v únoru dostal padáka. Ligový los si zalaškoval a hned na úvod sezony přisoudil fotbalistům Olomouce duel proti domácí Spartě. Staronový trenér Sigmy tak zažije speciální bitvu s možností sportovní odplaty.

Vítězství by ale jako satisfakci nebral. „Absolutně ne," hlásí rezolutně. Přesto vyhlíží pikantní bitvu a svoje ovečky do ní motivuje. „Do kabiny určitě něco přijde," usmívá se šibalsky. „Není to však nic mezi Spartou a Jílkem. Já se soustředím na své svěřence, abychom podali kvalitní týmový výkon a soutěž důstojně zahájili," prohlásil.

Pětačtyřicetiletý kouč vyznávající kombinační fotbal zamířil do Sparty před dvěma lety po úspěšné éře právě na Hané. Se Sigmou tehdy postoupil do ligy, vytáhl ji do pohárové Evropy a pod jeho rukama výkonnostně rostli šikovní mladíci Kalvach, Chorý nebo Falta. Jenže štace na Letné mu nevyšla. Na lavičce vydržel jen necelých devět měsíců, po domácí prohře 0:2 s Libercem v prvním jarním kole obdržel vyhazov.

Trenér Václav Jílek na Andrově stadionu v Olomouci.

SK Sigma Olomouc

„Byla to nevyužitá příležitost, člověk o tom hodně přemýšlel, zpětně si vyhodnocuje některé kroky a rozhodnutí. Něco se určitě dalo udělat jinak, ale čas nevrátíte. Dost věcí se podařilo změnit, ale výsledkově, respektive bodově, to bylo málo. Už je to ale pryč. Teď jsem nastavený na Sigmu," tvrdí Jílek.

Zkušenost s místním prostředím za výhodu nepovažuje. „Mužstvo je poměrně jiné než za mě. Sparta má nejvyšší ambice, vyhlásila jednoznačně útok na titul, bude to tedy velmi dobrá prověrka. Ale myslím, že se nemáme čeho bát. Chceme jít do zápasu s touhou, vášní a ukázat, že fotbal také umíme velmi dobře," burcuje. První zápas Letenských ve druhém předkole Ligy mistrů na hřišti Rapidu mu sílu soka naznačil.

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek, vzadu útočník Martin Nešpor.

SK Sigma Olomouc

„Hlavně první půle. Kdyby byla Sparta produktivní, odvezla by z Vídně zřejmě lepší výsledek. Pro nás je nutností hrát zodpovědně do defenzívy, být dost odvážní, kvalitní a rychlí i směrem dopředu. Nemůžeme čekat, co Sparta vymyslí. Musíme tlačit, abychom ji donutili k chybám a byli schopni vytvářet si příležitosti," hledá návod k úspěchu.

O sestavě má jasno z 80 procent. Stoper Jemelka, jemuž vypršelo hostování v Lovani, začal s týmem naplno trénovat až v pondělí a jeho nasazení do hry není pravděpodobné. Během herního soustředění v Polsku se uzdravil španělský záložník González, jenže teprve dohání kondiční manko. „Chybí mu úplná jistota v některých dynamických pohybech či krátkých sprintech. Potřebuje ještě týden, deset dnů. Část utkání však zvládne už i teď," dodal Jílek.