Jak cvičený opice v zoo! Jen ať do mě šijou, ale ať tady novináři jsou, čílil se jablonecký Rada

„Nevidím důvod, proč by nemohli přijít novináři, když jsou stejně jako my testovaní. Tohle je asi jedna z mých posledních tiskovek. Nenechám se urážet, abych tady mluvil do zdi! Je pod mou úroveň, abych tady mluvil do skříní, proto jsem se nenarodil," vypěnil v průběhu hodnocení.

„Na tiskovku příště přijdu jen proto, abych nedostal pokutu, ale budu strohý. Jsme jak cvičený opice v zoologický zahradě. Ale i tam se lidi můžou jít podívat. Jen ať do mě novináři šijou, ale ať tady jsou. Zase doma dostanu vynadáno, že jsem se rozčílil, ale do Jablonce přijede novinář z Ostravy a bude tady sedět za zdí?" soptil emotivní kouč.

Jinak se mu však start do sezony hodnotil dobře. Jablonec díky gólu střídajícího Václava Pilaře z 88. minuty vyhrál 1:0. Výhry si hodně cení.

„Baník řadím do první šestky, která bude bojovat o poháry. Dobře doplnili kádr, vše se tam konsolidovalo. Od rána jsem byl dost nervózní, věděl jsem, že to bude hodně těžké utkání. Baník přijel sebevědomě, a to se potvrdilo. Prvních deset minut byl lepší, my jsme byli trochu zaskočení. Měl velkou šanci Almásim, kdy sice hlavou netrefil bránu, ale náběh a hlavička byla výborná. Je vidět, že jde o kvalitního útočníka," zhodnotil úvod utkání.

„Pak jsme převzali otěže my, měli jsme spoustu rohů. Baník zachránilo břevno a Laštůvka chytil gól Kratochvílovi po centrovaným balonu, když míč reflexivně chytil u tyče," pochválil hostujícího gólmana, poklonu však vysekl i Hanušovi ze svého týmu.

„Podává výborný výkony. Trochu mě mrzí, že Vlasta Hrubý má zlomený nos a nemůže být k dispozici. Teď momentálně tahá za delší konec Hany, předtím to byl Vlasta," poznamenal. Hanušovi na lavičce kryl záda 21letý Tomáš Vajner.

„Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit stejně, ale Baník byl znovu aktivní a už to bylo vyrovnanější, v některých pasážích měl míč i víc na kopačkách. Hráče jsem upozorňoval, že může rozhodovat jedna dvě chyby, aby byli ostražití a hráli až do konce, což se nám vyplatilo," liboval si zkušený trenér.

Tři body zařídil hlavou po centru Dominika Pleštila střídající Václav Pilař. „Celý den jsem se rozmýšlel, jestli půjde Venca od začátku, ale na začátku týdne měl určité zdravotní problémy, pět dnů netrénoval, takže to byl jeden z důvodů, proč začal na lavičce. Ale cítil se dobře, šel tam a hodně nám pomohl a dal i rozhodující branku," uzavřel Rada.