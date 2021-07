Koho já vystřídám? říkal si Koubek. Vítězného návratu se ale nedočkal

„K vítězství jsme měli blíž, ale chci být pokorný. Fotbal je o gólech, udělali jsme několik chyb, tu největší při standardce zkraje druhé půle a dostali jsme gól. Před zápasem bych bod přijmul, ale mám pocit, že jsme tři mohli urvat," prohlásil ostřílený trenér po plichtě 1:1.

Hradec se do soupeře pustil opravdu nebojácně. „Úvod měl tempo, patřičný důraz, agresivitu a říz," hřálo Koubka. „Splnili jsme to, co jsme si předsevzali, jak se chceme v lize prezentovat. V žádném případě se nikde neschovávat. Hrát aktivně, útočně, otevřeně, což jsme plnili celý zápas. Samozřejmě byly pasáže, kdy nás Bohemka trápila. Je velmi nebezpečná v přechodech. Celkově jsme to ale ustáli, ale mrzí mě zmiňovaný gól ze standardky," připomněl přetažený roh Kovaříka, po němž vrátil balon do vápna Chramosta. Puškáč nejprve trefil hlavou tyč, aby vzápětí už po nabídce Köstla rozvlnil síť. Votroky vyrovnání nesrazilo a Klokanům dál zatápěli. Z několika šancí však vítězný gól nevytěžili.

Zleva David Puškáč z Bohemians a Jakub Klíma z Hradce Králové.

Josef Vostárek, ČTK

„Dvořák nastřelil tyčku a pak měl ke konci šanci. Hlavně on to mohl v závěru rozhodnout," zmínil tutovku z 85. minuty, kdy vytáhlému borci naservíroval míč Vlkanova. Jenže 32letý šutér, který k postupu Východočechů mezi elitu přispěl deseti zásahy, nasměroval balon vedle pravé tyče. „On umí tohle vyřešit. Škoda. Jak říkám, mám trochu smíšený pocit, k absolutní radosti chybí tři body," litoval Koubek, který během duelu střídal jen dvakrát. Poprvé sáhl do sestavy až v 77. minutě, kdy Prekopa nahradil Záviška. V poslední minutě pak stáhl Vašulína a poslal na hrot Kubalu.

„Fyzicky jsme na tom byli dobře. Říkal jsem si, koho já vystřídám? Já ale opravdu neměl koho. Kluci jeli do pozdních minut, pořád táhli a u nikoho jsem neviděl úbytek sil. Pořád jsme byli nebezpeční, takže jsme vydrželi v základní jedenáctce až skoro do konce zápasu," vysvětloval Koubek, který uděloval v nejvyšší soutěži pokyny po delší odmlce. Paradoxně vedl naposledy právě Klokany. „Jestli jsem si zápas užil? Ono dělat ligového trenéra není moc velké užívání. Já si dokážu užívat v životě lepších situací. Je to stres, adrenalin vyplavenej, ale mě to dělá docela dobře," usmíval se Koubek.