Po gólu parodoval chůzi trenéra. Má trochu křivé nožky, smál se Petržela po historickém vítězství

„Holzi (Holzer) pravačkou nacentroval míč před bránu a naštěstí ji nemá tak dobrou jako levačku, takže balon šel po zemi na přední tyčku. Mně se podařilo obtočit přes stopera, dát si míč na levou nohu a vystřelit z otočky. Soupeř balon ještě tečoval, takže to tam zapadlo pěkně," popsal vítěznou trefu Petržela z 31. minuty.

Gól vzápětí se spoluhráči oslavil netradiční chůzí. Jako kdyby měl nohy do O. „Kluci mě vyhecovali. Napodobuji tím trenéra, má nožky trochu křivý. Párkrát jsem to udělal. Klukům se to líbilo, trenér proti tomu neměl námitky, tak jsem to zopakoval," vysvětlil s úsměvem šťastný střelec.

Tým z Uherského Hradiště triumfoval U Nisy v lize vůbec poprvé v historii. „První poločas byl vyrovnaný. Možná jsme měli víc ze hry. Podařilo se nám dát gól, což nám trochu pomohlo v psychice, začali jsme hrát a víc kombinovali," zhodnotil první část.

„Ve druhém poločase už to bylo horší. Liberec tam dal druhého útočníka, hrál na nakopávané balony, bylo to pro nás trochu horší. Navíc brzy dostal červenou kartu Rigi (Cicilia). Ale musím říct, že celý mančaft to vzadu v závěru zvládl. Podržel nás i gólman, který v pár situacích vyběhl a určitě takovými zákroky celému mužstvu pomohl. Pro nás perfektní tři body," liboval si zkušený hráč, kterého překvapil dostatek prostoru, jaký s parťáky ve středu hřiště od soupeře dostal.

„Měli jsme dost prostoru. Stopeři to dobře vyváželi, měli na to čas. Myslím, že nabídka od záložníků a útočníků taky nebyla špatná. Místa jsme měli myslím dost, což jsme určitě nečekali. Mohli jsme z toho vytěžit i víc," poznamenal bývalý reprezentant.

Triumfem v Liberci se s parťáky dobře naladil na čtvrteční odvetu s Lokomotivem Plovdiv, proti kterému bude Slovácko doma dohánět ztrátu 0:1 z prvního duelu. „Je to pro psychiku hodně důležité, že jsme venkovní utkání zvládli. Určitě lepší, než kdybychom tady nic neuhráli. Všechny nás to povzbudí, čeká nás těžké utkání," uzavřel Petržela.