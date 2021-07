Stý ligový zápas a hattrick k tomu. Lépe se Schranz ve Slavii ani uvést nemohl

„Kdyby si všichni naši hráči počínali v koncovce jako on, mohlo být o výsledku jasno mnohem dřív," kvitoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský výkon a střeleckou produktivitu Schranze, o kterého v letní pauze moc a moc stál.

A Ivan Schranz stál po štacích v Českých Budějovicích a poté v Jablonci pochopitelně moc a moc o Slavii. V podzimní ouvertuře ve Zlíně nastoupil do druhé půle, v Teplicích vyrukoval do utkání hned v základní sestavě.

„A podal skvělý výkon, kterým jen navázal na to, co předváděl v přípravě a ve Zlíně koneckonců také. Je to prostě jiný typ křídla, než jaká máme v kádru," připomněl slávistický kouč, jak se slovenská posila vyrovnala i s rolí na kraji středové řady.

Útočník Slavie Ivan Schranz dává gól Teplicím. Gólman Grigar neměl nárok.

Vlastimil Vacek, Právo

„Hraju tam, kde mě trenér momentálně potřebuje a vždy se snažím dát mužstvu co nejvíc. Ve Slavii panuje obrovská konkurence, takže jsem vděčný za každou příležitost," potvrzoval Schranz, že je schopen a ochoten vyrukovat tam, kam trenér zavelí.

„Pro nás i pro něho je dobře, že je schopen nastoupit hned na čtyřech postech. Ostatně, po vystřídání Musy přešel na hrot útoku, a i tam hrál dobře," upozorňoval na všestranné využití slovenského legionáře Trpišovský.

„Neměl jsem a nemám s adaptací problémy. Českou ligu už nějakou dobu hraju, ve Slavii jsem navíc našel skvělé prostředí. A čím déle v klubu budu, tím to bude lepší," pochvaloval si Schranz nové angažmá.

Realizační tým, spoluhráče také... Aby ne, když mu Oscar na první dva góly naservíroval dvě výstavní přihrávky a při třetím gólu ho ke skórovaní doslova vyzval Olayinka.

Ivan Schranz ze Slavie oslavuje svůj druhý gól během utkání v Teplicích.

Vlastimil Vacek, Právo

„A to jsem měl další stoprocentní příležitost, kterou mi pro změnu nachystal Masopust. Stejně skvostně, jako Oscar, jehož centry jsou fantastické. Však jsem byl na sebe moc a moc nahněvaný, že jsem ji neproměnil," připomínal Schranz velkou šanci, kterou měl za stavu 2:1, ale proměnit ji nesvedl.

Na hattrick ale nakonec přece jen dosáhl. „V každém zápase se snažím dát co nejvíc gólů, abych pomohl mužstvu ke třem bodům. Dnes to vyšlo. Poprvé v kariéře jsem dal hattrick. Zatím to ale nic neznamená. Abych se dostal natrvalo do základní sestavy, musím podávat stoprocentní výkony pořád. Při každém tréninku, v každém zápase," je mu jasné, že o své místo bude muset v Edenu tvrdě bojovat.

„Ale hlavu mi zamotal. A hodně. Je to ovšem jen dobře, protože s ním mohu počítat jak pro základní sestavu, tak i pro případné nasazení v průběhu utkání," potvrdil si trenér Pražanů Trpišovský, že měl zase náramně dobrou intuici, když o Schranze tolik stál.