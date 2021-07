Remízový duel v Karviné zakončila strkanice. Někdy je to válka a stačí jiskřička, vysvětloval Koubek

„Byli jsme výhře určitě blíž. Hlavně ve druhém poločase jsme hráli lépe než Karviná. Ale když nedáme šance, musíme uznat, že získaný bod je zasloužený," řekl trenér ligového nováčka Miroslav Koubek.

„Vyšel nám vstup a dali jsme gól z akce, kterou někdy trénujeme. Pak jsme si to ale udělali zbytečně těžší a po individuální chybě jsme domácím nabídli vyrovnání," poukázal Koubek na nepovedenou malou domů v podání Petra Kodeše, kterou vystihl Sinjavskij a podél vyběhnuvšího Viléma Fendricha poslal míč lehounce do sítě.

❌MFK Karviná 🆚FCHK 1️⃣:1️⃣

⚽ Siňavskij

⚽ Dvořák

Hradeckým se bohužel nepovedlo proměnit žádnou ze série velkých šancí z první poloviny druhého poločasu a z Karviné tak odjíždějí s bodem za remízu.

⚫⚪ #votroci #KARHKR pic.twitter.com/UkzgWxwj80 — FC Hradec Králové (@FCHradec) July 31, 2021

„Bylo to po dlouhém nákopu gólmana. Čekal jsem, že to Kody odhlavičkuje někam do autu, ale rozhodl se jinak a trochu mě překvapil. Je to to velká škoda, Karviná byla do té doby bezzubá a touhle situací jsme je zbytečně posadili na koně," nabídl pohled na vyrovnávací trefu brankář Hradce Králové Fendrich.

I začátek druhé půle vyšel hostům. Daniel Vašulín z otočky trefil tyč, Otto Urma zblízka domácího brankáře Vladimíra Neumana. Vašulín následně nezužitkoval brejk z poloviny hřiště a Vlkanova provětral jen Neumanovy rukavice. „Mohl bych těch šancí litovat, ale já se chci radovat z toho, že jsme si je za těch deset minut dokázali řetězově vytvořit. To svědčí o tom, že jsme na nějaké úrovni. Chci věřit, že příště už je proměníme," hodnotil trenér Koubek.

Bojovné utkání vítěze nemělo, přestože se domácí trenér Jozef Weber pokoušel ofenzivu posílit střídáním Rafaela Tavarese, či nasazením nejlepšího střelce přípravy Kacpera Zycha. „Zprvu to vypadalo, že nám druhý útočník pomůže, ale postupně nám změna rozestavení začala dělat problémy. Ztratili jsme střed pole a hosté toho využívali," popisoval karvinský kouč.

Bojovné utkání zakončila hromadná strkanice, kterou po závěrečném hvizdu rozhodčího Ondřeje Cieslara rozpoutala kontroverze domácího Lukáše Čmelíka s Kodešem. „Náš hráč tam měl dostat do nosu, ale neviděl jsem to. Jen prodávám, jak jsem nakoupil. Bylo to hodně emotivní utkání. Sudí to trochu pustil, což je dobře. Jen na můj vkus trochu někdy brečeli, proto to trochu eskalovalo. Ale po zápase jsme si podali ruce a všechno je dobré," pousmál se obránce Karviné Petr Buchta.

„Je to sport, někdy válka, každý touží po bodech. Stačí když přeskočí jiskřička. Je to mužný sport, nijak bych to nedramatizoval a neviděl bych v tom nic neobvyklého," dodal trenér Miroslav Koubek.