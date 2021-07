Laciné góly a Pardubice padly. Panika? Není důvod, ujišťuje Toml

Chvátal už po několika minutách našel po zemi ve vápně Vepřeka, který levačkou napálil balon do sítě. „Přitom jsme si říkali, že to takhle Sigma zahrává. Bohužel jsme se nechytli s hráčem a dostali laciný gól," ušklíbl se stoper Východočechů. „Měl tam být u něj Emil (Tischler), jenže bohužel podklouzl, protihráč se mu vysmekl a zakončil," vykládal trenér hostů Jaroslav Novotný.

Právě Toml pak rovněž po rohovém kopu na zadní tyči dorazil do sítě hlavičku Čiháka a na pardubické lavičce zavládlo veselí. „Úplně nacvičené tohle není, ale víme, že když balon lízneme na přední tyči, že to chceme zavírat za každou cenu. Byl jsem tam tentokrát včas," líčil 25letý obránce.

Zleva Tomáš Solil z Pardubic a Roman Hubník z Olomouce.

Petr Sznapka, ČTK

Pardubice poté převzaly otěže, jenže nezvládly další rohový kop v závěru poločasu. Po přetaženém centru hlavičkoval do černého Zifčák. „Škoda, že jsme si to nepohlídali, protože zbývala asi minuta do konce. Dostali jsme gól do šatny, což nás trochu srazilo," mrzelo Tomla.

Po změně stran přidali fotbalisté Sigmy třetí zásah a Východočechům už nepomohla k bodovému importu ani povedená rána Solila, který pouze upravil na konečných 2:3. Tým z města perníku má tak po dvou ligových kolech na kontě jeden bod a zároveň pět čárek v kolonce inkasovaných branek. „Není důvod panikařit. Máme kvalitu. Víme, že umíme hrát dobrej fotbal, což jsme ukázali v prvních dvou zápasech. Je teprve začátek sezony," burcuje.