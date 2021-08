Tisíc dní a jeden týden! Sparťan slaví velký comeback, s fotbalem už chtěl seknout

Byl zvolen hráčem zápasu, což v jeho případě lze brát jako cenu za statečnost. Po téměř třech letech se po nekonečných zraněních na ligové scéně opět objevil v základní sestavě. Pro všechny může být ideálním příkladem, že se nikdy nic nemá vzdávat. „Když byl dlouhodobě zraněný, hodně mi k návratu pomohl Bořek Dočkal. Je to persona v kabině i jako člověk. Strašně mi pomohli taky Krejda, Hanci, mohl bych jmenovat celou Spartu... Děkuju všem, že za mnou stáli,“ vyznává se obránce Filip Panák poté, co přispěl fotbalové Spartě k jasné výhře 5:0 v Liberci.

Završil příběh velkého comebacku. Sparta ho představila jako novou posilu z Karviné v únoru 2019. Talentovaný univerzál ovšem kvůli vleklým zdravotním problémům s kolenem až do startu letošní sezony neodehrál za áčko Sparty ani jednu soutěžní minutu.

Před týdnem na Letné naskočil Filip Panák v závěru utkání s Olomoucí, teď v Liberci odehrál poprvé celé utkání. Po 1008 dnech!

Fotka, na které je všechno 💙💛❤️



Kuba Pešek: gól po návratu do Liberce ⚽️

Adam Karabec: gól ⚽️ + asistence 🅰️

Filip Souček: gól ⚽️ + asistence 🅰️

Laco Krejčí: gól ⚽️ + asistence 🅰️

Adam Hložek: gól ⚽️ + penalta

Filip Panák: v základu po 1008 dnech a udržená nula ✅ #acsparta pic.twitter.com/zvap2mgvdv — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 1, 2021

„Kdy jsem naposledy nenastoupil v základní sestavě, tipnu asi hodně přesně, protože jsem si to někde přečetl. Přes tisíc dní," usmívá se v rozhovoru pro klubovou televizi.

Nemohl se dočkat, vždyť čekání bylo nekonečné. „Strašně moc děkuju Spartě, klukům v kabině, realizačnímu týmu, že mě celou dobu podporovali, celé roky. Vždycky jsem z nich cítil, že to se mnou ohromně prožívají, tak jim za to moc děkuju."

S kariérou se pomalu loučil

Pětadvacetiletý hráč netají, že během kritického období měl také myšlenky s fotbalem seknout.

📺 PANÁK | „Po poslední operaci jsem přemýšlel, že to vzdám. Ale rozhodl jsem se to ještě zkusit. Děkuju Spartě, spoluhráčům i realizáku, že za mnou pořád tak stáli.“



🎙️ Filip po svém debutu v základu. #acsparta



➡️ https://t.co/xybuQL02wy pic.twitter.com/IamzoZ9Ygj — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 31, 2021

„Asi po poslední operaci. Už jsem se na to kvůli zdraví chtěl vykašlat, aby mě neomezovalo v normálním životě. Ale po debatě s lékaři, s přítelkyní a rodinou jsem se rozhodl to ještě zkusit. A udělal jsem dobře," vyznává se Panák.

Ujišťuje, že strach o koleno nemá. Obavy musí dát stranou. „Jak po dlouhé době přijdu zpátky na hřiště, všechno mi naskočí rychle zpátky. Jak minuty ubíhají, je to horší, protože člověku rychle ubývají síly. Nebyl jsem zvyklý na takové tempo. Bylo dobře, že jsme zápas zvládli, rychle navýšili náskok a bylo to v pohodě. Kdyby to bylo víc vyhrocené, bylo by to složitější," uvědomuje si.

Sparta se ideálně naladila na úterní pohárový duel s Monakem. Výhra 5:0 je pro ni na horké půdě historická. Vůbec poprvé dokázala v Liberci vstřelit víc než tři góly, navíc připravila Slovanu jeho nejvyšší domácí porážku v lize.

„Pro mě asi nejlepší start. Od první minuty jsme drželi zápas ve svých rukou, kombinovali, byli silní na balonu. Do ničeho jsme Liberec až do konce nepustili. Prostě povedený zápas," kvituje Panák.