Byl bych šťastný i za jeden gól, culil se dvougólový stoper Lischka

„Moc jsem si ten zápas užil. Tajně jsem doufal, že by to mohlo takto dobře dopadnout a jsem za tu výhru šťastný. I v Jablonci jsme podali dobrý výkon, ale odjížděli jsme z prázdnou," svěřoval se Lischka, který se v nejvyšší soutěži trefil po více jak dvou a půl letech.

Dva góly v lize jste dal poprvé v kariéře. Ten první byl hlavou z rohu, což se od vás čeká, ovšem ten druhý byl po parádním náběhu a střele. Jak jste se jako stoper vzal mezi obránci soupeře?

Předal jsem míč Davidu Buchtovi a udělal to, co po nás trenér chce. Měl jsem prostor, tak jsem podpořil útok a vyšlo to tak, že míč šel ze strany od Kuzmy (Nemanji Kuzmanoviče) přímo na mojí nohu. Sešlo se všechno perfektně a jsem za to rád. Dal jsem dva góly, jsem šťastný, což bych byl, i kdybych dal jen jeden. Měl jsem tu rodinu, hodně kamarádů, moc jsem si to užil.

Myslel jste před utkáním na vaše první angažmá v Baníku, které asi nedopadlo podle představ?

Úplně jsme na to nechtěl myslet. Ale vzpomínky na klub i město mám. Mám tady i hodně známých, kamarádů. Hned po utkání mě zavalili sms zprávami. Bylo toho strašně moc. Napsal mi i pan doktor Štěpán Černý, který mě operoval. I když jsem mu už hodněkrát děkoval, znovu bych ho rád zmínil a poděkoval mu, že znovu hraju.

Do Baníku jste šel jako náhrada za Patrizia Stronatiho. Dal jste jasnou odpověď na otázku, zda na to máte?

Když jsem do Baníku šel, tak jsem cítil tlak. Zio si tady udělal velké jméno, získal si fanoušky. Přišel jsem jako náhrada a beru to tak. Nicméně jsem půl roku nehrál fotbal a nevěděl jsem, zda se mi ho podaří nahradit. Dneska to vyšlo, teď to musím potvrzovat i dál.

Nastupujete v obraně s Jaroslavem Svozilem. Sedli jste si?

Je to super. Sedli jsme si s Jardou jak na hřišti, tak i v osobním životě. To je pro mě hodně důležité. Býváme spolu i na pokoji před zápasem a opravdu si hodně rozumíme.

Autor gólu David Lischka z Ostravy (uprostřed) se raduje se spoluhráči.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vzpomenete si, kdy jste dal naposledy ligový gól?

Noo..., ve Spartě to myslím nebylo, takže to muselo být v Jablonci. A myslím, že zrovna proti Zlínu, ne?

Je to tak, vyhráli jste tehdy v prosinci 2018 nad Zlínem doma 4:0. Je to oblíbený soupeř?

Asi jo. Co si vzpomínám, tak jsem ve Spartě byl jedinkrát vyhlášen hráčem utkání a bylo to proti Zlínu. Dneska jsem tohle ocenění dostal znovu, takže ano. Zatím je to oblíbený soupeř.

Zhruba od 30, minuty začalo docela hustě pršet. Nicméně to nevypadalo, že vás to nějak výrazněji zabrzdilo. Jak se vám v hrálo v lijáku?

Věděli jsme, že takové počasí může přijít. O to důležitější bylo, že jsme ještě před deštěm dali rychlé góly. Rozmary počasí k fotbalu patří. Já mám déšť radši, než když je venku třicet stupňů. Hraje, a především běhá se mi v tom určitě lépe.