Po inkasovaném gólu ztrácíme víru, štve po třetí prohře trenéra Teplic Kučeru. Uvítal by posily

Proč jste si připsali další porážku?

Úvod utkání nebyl z naší strany špatný. Zpočátku měla naše hra solidní parametry. Dostali jsme se do dvou nadějných akcí. Jenže jakmile jsme po půlhodině inkasovali první gól, všechno bylo najednou jinak. Vypadli jsme úplně z role. Na hráčích jsem viděl, že ztratili víru se zápasem něco udělat. Místo toho, abychom se pokusili skóre otočit, tak jsme skoro přestali hrát. Ve druhé půli jsme přešli na hru se třemi beky a dvěma útočníky, ale kýžený efekt to nepřineslo. Směrem dopředu jsme si už nevypracovali nic, a domácí nás trestali z brejků. Oni měli naopak šancí tolik, že jsme mohli dostat ještě víc než tři góly. Rozdíl mezi oběma týmy už byl markantní.

Máte pro to vysvětlení?

Moc to nechápu. Z našeho výkonu v první půlhodině jsem měl docela dobrý pocit. Jakmile ale Zlín vedl, z mužstva se najednou úplně vytratil týmový duch. Přitom i za stavu 0:2 bylo utkání pořád hratelné. Stačilo dát kontaktní branku a soupeř by znejistěl.

Nechybí vám na hřišti lídr?

Chtělo by to, abych to nebyl jenom já, kdo se snaží mužstvo řevem u lajny nabudit. Čekal bych, že se najdou kluci, kteří strhnou ostatní vyhraným osobním soubojem, vydařeným skluzem nebo aspoň dravostí. Jakmile jsme prohrávali, stal se pravý opak. Začali jsme v tom plavat, jen jsme se dívali jeden po druhém.

Byl to ve Zlíně váš nejhorší výkon v novém prvoligovém ročníku?

Byl. Kupříkladu v premiérovém duelu sezony jsme v Českých Budějovicích zahráli mnohem líp. Tam jsme si zasloužili bodovat.

Pokusíte se mužstvo posílit?

Pracujeme na tom. Posily bych uvítal, naše možnosti jsou ovšem omezené. Jednání probíhají, a máme na ně ještě určitý časový prostor. Nedokážu říct, zda to dopadne. Bylo by ovšem špatné, kdyby nám mezitím utekly další zápasy, v nichž nezískáme body.

Máte v hlavě, jak tým probudit i bez nových fotbalistů?

Zkoušíme všechno možné. Snažíme se na hráče působit i psychologicky. Nejlepší lék by však byl získat co nejdřív nějaké body. Nejlíp hned za týden doma s Jabloncem. Byla by to značná vzpruha. V opačném případě by se naše problémy jen prohlubovaly. Chce to ale, aby se našli kluci, kteří vezmou na sebe na hřišti zodpovědnost. Řada našich hráčů si v utkání ve Zlíně počínala až příliš alibisticky, zbytečně se zbavovala míče.