Nahrávka, hrubka a v závěru utažená placka. Kovařík při penaltě v Jablonci změnil plán

Asistence i gól, ale také zaváhání před trefou Čvančary. Jak jste viděl zpětnou přihrávku, po níž napálil jablonecký útočník míč nekompromisně do sítě?

Stoprocentně moje chyba. Chtěl jsem to ještě vykombinovat s Vláďou Ljovinem, ale dal jsem to špatně.

Bylo pro vás pak těžké jít v 94. minutě na penaltu?

Pár hráčů je na ni určených a já byl mezi nimi. Dostal jsem chuť odčinit svoji chybu. Jsem rád, že jsem udržel nervy, proměnil a částečně jsem ji tedy zmírnil.

Byl jste dopředu rozhodnutý, kam balon při pokutovém kopu nasměrujete?

Původně jsem plánoval, že míč kopnu doprostřed, protože gólman v 90. minutě při penaltě většinou skočí. Těsně před rozběhem jsem ale rozhodnutí změnil a dal radši utaženou placku. Vybral jsem si správně. (úsměv)

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu v Jablonci.

Radek Petrášek, ČTK

Díky vaší vydařené exekuci jste nakonec vyválčili bod. Dlouho jste však měli zaděláno na všechny tři...

Už dvakrát po sobě jsme ztratili vedení 1:0 po poločase. Hrozná škoda, mohli jsme vytěžit víc než bod z těchto dvou zápasů. Bohužel to nikdy nedohrajeme, nejsme už tolik aktivní ve druhé půli, trochu vypadneme ze hry, z čehož pramení ty situace před naší bránou.

Vedli jste a dlouho měli zápas pod kontrolou. Napadlo vás, že by z něj mohlo být nakonec ještě takové drama?

Pokaždé, když je stav jen o gól, tak hrozně smrdí každá situace u našeho vápna. Stačí jeden odražený balon, jedna chyba, jeden třeba i faul a je to zase jinak. Nejlepší je dát branek víc, a nedohrávat utkání s jedním gólem.

Zleva Vojtěch Kubista z Jablonce a Ibrahim Keita z Bohemians.

Radek Petrášek, ČTK

Když Čvančara po vaší chybě překlopil skóre na stranu Jablonce, pořád jste věřil, že urvete alespoň bod?

Jo, kdo by nevěřil, na hřišti by už neměl co dělat. Byl jsem trošku smutnej z toho, že jsem udělal chybu a týmu jsem v tu chvíli vůbec nepomohl. Každopádně příště když povedeme, musíme to uhrát víc aktivně na míči, a ne honit výsledek zpátky až v 90. minutě.