Teplice si od Sparty znovu půjčují osvědčenou posilu

Vstupuje podruhé do téže řeky. Fotbalista Jan Fortelný se ze Sparty vrací do Teplic. V jejich dresu působil na hostování už v minulé sezoně a zapsal celkem 19 prvoligových startů. Nyní tak bude mít šanci přidat další. Ve žlutomodrém dresu bude hostovat do konce ročníku.

Nadějný záložník loni v létě zahájil sezonu ve Spartě a připsal si v utkání se Zlínem také první start v nejvyšší soutěži. Pak ještě nastoupil v MOL Cupu proti Blansku. Poté už přišlo hostování v Teplicích, které Fortelnému vyšlo.

Na Stínadlech působil také v jarní části sezony a dobrými výkony si řekl o pozvánku do letní přípravy se Spartou. Boj o pevné místo v kádru mu ale hned na startu zkomplikovaly zdravotní patálie. V Teplicích bude mít větší možnost nastupovat v nejvyšší soutěži, než by měl momentálně na Letné.

Jan Fortelný se vrací do Teplic, kde působil už v minulé sezoně a zapsal celkem 19 prvoligových startů. Nyní bude mít šanci přidat další. Ve žlutomodrém dresu bude hostovat do konce sezony.



👍 Honzo, ať Ti hostování vyjde! #acsparta



➡️ https://t.co/QSWlECjhHB pic.twitter.com/6rwtbxKkjb — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 12, 2021

"O Honzův návrat jsme stáli od úvodu přípravy, ale bohužel ho dlouho trápilo zranění, proto se k nám připojil až nyní," říká na teplickém webu sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Po doléčení zdravotních problémů se do Teplic vrací na hostování Jan Fortelný!

📰 Informace najdete na webu ➡️ https://t.co/PKFdFkvXpo

#️⃣ #FORTUNALIGA #skláři 💛💙 pic.twitter.com/Mxq1YXddOV — FK Teplice (@FK_Teplice) August 12, 2021

"Vracím se sem moc rád, těšíl jsem se na kluky, protože jsem tu už strávil minulou sezonu. Věřím, že mi to tu opět pomůže vrátit se zpět do formy po zranění," těší se 22letý Jan Fortelný.

Návrat na Stínadla byl v řešení už od úvodu letní přípravy, ale do jednání zasáhlo zranění kreativního záložníka, proto k jeho přesunu došlo až nyní. "Pro mě náročné na hlavu, táhlo se to opravdu dlouho. V jednu chvíli už to vypadalo, že by to šlo, ale zase do toho vletěly nějaké problémy, takže jsem rád, že konečně je to za mnou a už se můžu se spoluhráči připravovat na další zápasy," pochvaluje si hráč.

Nedělní zápas s Jabloncem ještě nejspíš nestihne. "V neděli to bohužel nejspíš ještě nepůjde, ale na další zápasy už bych měl být připravený aspoň naskočit z lavičky," doufá Fortelný.