Karviná - Zlín 2:3 Famózní obrat hostů a výhra za tři body díky gólu v nastavení

Fotbalisté Zlína smazali v utkání 4. kola nejvyšší soutěže na hřišti Karviné dvoubrankové manko a zvítězili po obratu 3:2. Slezané se dostali do vedení ve 23. minutě po brance Petra Buchty a úvodu druhé půle zvýšil jejich náskok Michal Papadopulos. "Ševce" však vrátil do hry v 59. minutě Martin Fillo, o 20 minut později vyrovnal z penalty Tomáš Poznar a konečné tři body trefil Zlínu ve druhé minutě nastaveného času střídající Martin Cedidla, který byl na hřišti sotva minutu.

Zlín tak zvítězil v lize podruhé za sebou a se šesti body se posunul v neúplné tabulce na šesté místo. Karviná naopak ztratila dvoubrankový náskok podruhé v sezoně, dál na první vítězství čeká a patří ji se dvěma body 14. příčka.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji a už po dvou minutách hry ohrozil branku gólmana Dostála ranou z hranice pokutového území Túlio, nicméně přestřelil. Karvinský nováček v základní sestavě Túlio byl dál aktivní a chvíli na to oslovil nebezpečným centrem i Čmelíka, také on ale nezakončil přesně.

Zleva Eduardo Santos z Karviné, Rudolf Reiter ze Zlína a brankář Vladimír Neuman z Karviné.

Zlín, který se v minulém kole dočkal proti Teplicícím prvního vítězství takřka po půl roce, mohl udeřit po čtvrthodině hry, jenže Poznar z přímého kopu neuspěl.

Radost hráčů z Karviné z první branky domácího celku.

Skóre zápasu tak otevřela Karviná. Ve 23. minutě si naskočil na přetažený přímý kop z levé strany Santos, vrátil míč do pokutového území a zde ho dopravil do sítě důrazně hlavičkující Buchta. Obránce Slezanů se v lize trefil pošesté v kariéře a proti svému bývalému klubu, kde působil ještě v minulé sezoně.

Domácí pokračovali v útočné hře a do přestávky se mohli prosadit znovu Túlio nebo Čmelík, jejich pokusy však letěly pokaždé mimo. Zlín navíc přišel do poločasu o brankáře Dostála, který si poranil koleno a musel ho vystřídat náhradní gólman Rakovan.

Zleva Tomáš Poznar ze Zlína a Antonín Křapka z Karviné.

Co se hráčům Karviné nepodařilo v závěru první části, to napravili hned v úvodu té druhé. Hned po minutě hry vyslal z levé strany prudký centr před bránu Bartošák a Papadopulos se z bezprostřední blízkosti nemýlil. Šestatřicetiletý útočník se prosadil podruhé v sezoně.

Teprve po druhé inkasované brance se Zlín vrhl do útoku a v 55. minutě mohl snížit Reiter, jeho šanci ale zablokovali domácí obránci. O chvíli později se hosté přeci jen dočkali. Po odvráceném přímém kopu se opřel do míče Fillo a vrátil nekompromisní ranou "Ševce" do hry. Zlín navíc pokračoval v tlaku a Poznar vzápětí trefil tyč.

Zleva Youba Dramé ze Zlína a Antonín Křapka z Karviné.

Útočník Zlína se ovšem dočkal 11 minut před koncem. Po faulu Dramého na střídajícího Tkáče nařídil sudí Machálek pokutový kop a zkušený útočník střelou do protipohybu gólmana Neumana vyrovnal.

Domácí se sice ještě snažili v závěru vrátit do vedení, místo toho ale naopak utkání úplně ztratili. Conde sice po brejku ještě svou šanci neproměnil, ve druhé minutě nastaveného času se však prodral k nakopnutému míči střídající Cedidla a dokonal konečný obrat ve prospěch Zlína. Ten tak vyhrál v lize podruhé za sebou a porazil Karvinou podruhé z posledních šesti zápasů.