Liberec - Plzeň 0:1 Západočeši zůstali stoprocentní a vedou ligu!

Ve čtvrtek Viktoriáni zvládli náročný obrat v Konferenční lize s velšským The New Saints a po prodloužení a penaltách vydřeli play off, únavu však překonali a nyní zapisují další plusové body. S Libercem sice sehráli vyrovnanou partii, přesto na jeho hřišti vyválčili důležité tři body. A jsou první. Tenhle pocit už dlouho nezažili. Naposledy v nejvyšší soutěži měla Plzeň všechny týmy za sebou před více než dvěma lety, a to hned po prvním kole.

Ze standardních situací hrozili hlavně modrobílí, jenže byli to hosté, kdo alespoň jednu proměnili. Pět minut po přestávce fauloval na levé straně Koscelník ex-libereckého Mosqueru. Janošek z přímého kopu našel ve vápně právě kolumbijského hráče. Jeho hlavičku sice Knobloch ještě vyrazil, ale k dorážce se dostal volný Řezník a poslal Plzeň do vedení.

Kapitán Plzně Luděk Pernica

Radek Petrášek, ČTK

Sice se spolu na závěr čtvrtého kola utkala dvě mužstva z opačných pólů tabulky, na hřišti však zcela rozdílné rozpoložení obou týmů patrné nebylo. V prvním poločase si oba vypracovali po jedné velké šanci. Ve 25. minutě po přímém volném kopu domácích Kaša nešikovně přiblížil míč hlavou k malému vápnu, kde se ocitl kapitán Slovanu Mikula, zblízka však ve stoprocentní šanci trefil tyč.

Brankář Milan Knobloch z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Jednu tutovku měla i Plzeň krátce před pauzou. Šulc vysunul ex-libereckého Hybše, ten však sám před gólmanem trefil pouze Knoblocha. Míč do sítě nedorazil díky zákroku Fukaly a Knoblocha ani důrazný Chorý, jen šlápl na gólmana. Ve druhé půli se modrobílí snažili odvrátit třetí prohru v sezoně, jenže ani jednu z možností nevyužili. Západočeši se tlaku domácích ubránili a slaví čtvrtou výhru o gól, když ani jeden z brejků k další trefě nedotáhli.