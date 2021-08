První místo? Povzbuzující okamžik a vzpruha, libuje si Bílek. Plzeň vede ligu po více než dvou letech

„Už před zápasem jsem klukům při přípravě říkal, že po zápase v Liberci máme šanci být na prvním místě. I kdyby to bylo jen na chvilku, byl by to povzbuzující okamžik. A nám se to povedlo," lebedil si kouč Západočechů Michal Bílek. Jeho tým zůstává v soutěži stoprocentní. Po čtyřech kolech a čtyřech výhrách o gól má tucet bodů.

„Jsem rád, že jsme chytili začátek soutěže, protože je to nesmírně důležité. Je to odměna pro kluky za to, že dobře pracují. V lize nebyl zápas, kdybychom měli v přístupu nějaký výrazný problém. Od začátku sezony jsme nesehráli dobré utkání jen ve Walesu (2:4), jinak jsme všechny zápasy poměrně zvládli. Dokázali jsme si, že když hrajeme organizovaně a poctivě, tak můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Pro kluky je to určitě vzpruha," pověděl Bílek po těsné výhře v Liberci. Triumf pět minut po přestávce zařídil dorážkou Radim Řezník.

Autor gólu Plzně Radim Řezník

„Nebyl to nějaký krásný zápas, ale neinkasovali jsme, dali branku ze standardky a měli další tři tutové šance. Ke konci první půle měl jednu Hybš. A ve druhé šel Ba Loua dvakrát sám na bránu. Škoda, že jednu z těch dvou neproměnil, závěr nemusel být tak hektický. Samozřejmě jsme rádi, že jsme to tady dobyli, protože v Liberci není vůbec jednoduchý vyhrát," zhodnotil 56letý kouč.

Zleva Matěj Chaluš z Liberce a Miroslav Káčer z Plzně.

Plzeň přeskočila na prvním místě Spartu, přestože na začátku sezony ji trápila rozsáhlá marodka. „Měli jsme dost zraněných, ale také máme dostatečně široký kádr. Hráči, kteří na začátku přípravy vypadali, že budou mít těžké se prosadit, teď pravidelně hrají," řekl Bílek.

Konkrétně zmínil Dominika Janoška nebo Miroslava Káčera. „Na chvíli to i vypadalo, že se do kádru nemusí vůbec dostat, ale nyní hrají. Janošek nahrál v Liberci na gól, předtím nám také pomohl standardními situacemi. V tomhle směru je hodně platný. Káča na Bohemce předvedl skvělý výkon, pak kvůli konkurenci malinko vypadl, ale dobře pracuje a ve druhé půli to nyní zvládl dobře. Hru oživil a přinesl větší energii, než která byla v první půli," pochvaloval si Bílek.

Zleva Imad Rondič z Liberce a Radim Řezník z Plzně.

Jediným minusem po zápasu pod Ještědem je řada žlutých karet. Jeho hráči jich viděli hned sedm. „Pokyn bojovat máme neustále, nicméně nechceme dostávat žluté karty. Některé byly sice hodně přísné, ale sedm je opravdu dost. Toho se musíme vyvarovat, protože hráči pak mohou v důležitých zápasech chybět, což nechceme. Naším záměrem bylo hrát důrazně a agresivně, ale bez žlutých karet," uzavřel Bílek.