Hradečtí po třech remízách padli. Ani proti deseti jsme neměli moc šancí, štve kapitána

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Zpočátku jsme byli všude pozdě. Slovácko si v prvním poločase vypracovalo dost šancí, ale brankář Fendrich nás držel výtečnými zákroky dlouho nad vodou," chválí parťáka hradecký kapitán Adam Vlkanova.

Ani po přestávce se východočeský tým nezlepšil. „Žádné velké střelecké příležitosti jsme si bohužel nevytvořili ani v době, kdy domácí hráli o deseti. Hradišťští byli kvalitní na balonu, my jsme naopak hodně míčů zbytečně ztratili. Prohráli jsme zaslouženě, podali jsme nejhorší výkon v sezoně," uznává.

Závěr střetnutí byl hodně vyhrocený a plný emocí. „Není divu. My jsme chtěli za každou cenu vyrovnat a snažili jsme se posílat do šestnáctky Slovácka hodně dlouhých balonů. To vyústilo v dost osobních soubojů. O rozjitřený závěr se zasloužili i bouřliví fanoušci. Tak to ale ve fotbale občas chodí, nešlo o nic mimořádného," míní Vlkanova.

Zahráli jsme nejhůř v sezoně, řekl Koubek

Rovněž podle trenéra Hradce Miroslava Koubka zvítězilo Slovácko zaslouženě. „Vynutilo si takřka permanentní tlak. My jsme se bohužel dopouštěli spousty individuálních chyb. Po jedné z nich jsme inkasovali. Sami jsme bohužel nedokázali podržet balon. Souhlasím, že jsme zahráli zatím nejhůř v sezoně, ale stál proti nám dosud nejsilnější soupeř. Nasazení a bojovnost byly v pořádku, avšak herně jsme za domácími zaostávali. S vyšší soutěží se pořád ještě seznamujeme," tvrdí.

Hradečtí tak zůstali na třech bodech za tři plichty. Stejný počet bodů získaly kupříkladu také dosud poslední Teplice za jediný gól a výhru 1:0 ve víkendovém střetnutí nad Jabloncem. „I z psychického hlediska by nám hrozně prospělo co nejdřívější vítězství," uvědomuje si Koubek.