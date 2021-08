Dynamo má jasno! Vozábala střídá legenda

Nástupce se našel rychle. Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Sivok se vrací do Dynama České Budějovice, kde bude po odvolání Martina Vozábala působit jako sportovní manažer. Jihočeši na svém webu avizují, že legendární odchovanec klubu se ujme funkce od pátku 20. srpna.

Pokus o odkoupení klubu mu nedávno nevyšel. Přesto se po ukončení aktivní kariéry do Dynama vrací. Tomáš Sivok nastupuje jako sportovní manažer klubu. Ve funkci v týdnu skončil Martin Vozábal.

„Hledali jsme náhradu a našli ji v osobě Tomáše Sivoka. Velmi se na spolupráci těším, jeho charisma a vztah k mateřskému klubu, v němž nedávno skončil i aktivní kariéru hráče, jsou pro nás velkým příslibem," říká předseda představenstva Vladimír Koubek.

Šéf klubu v pátek dopoledne uvede Sivoka do funkce. „Ve sportovním úseku nás čeká hodně práce, protože bohužel Martin Vozábal se svého poslání nezhostil a v posledních týdnech se mu v jeho práci příliš nedařilo," dodává Koubek kriticky.

Tomáš Sivok začínal s fotbalem v Kamenici nad Lipou, ale mládežnické kategorie už strávil v českobudějovickém Dynamu. Brzy se vytáhlý stoper dostal do hledáčku pražské Sparty, ve které strávil pět sezon a získal s ní tři tituly. Pak Sivok zamířil do italského Udine, odkud se vydal do tureckého Besiktase. V Istanbulu získal jeden mistrovský titul a dva pohárové triumfy.

Pak se po dvou sezonách přesunul do Bursasporu, odkud zamířil do izraelského klubu Maccabi Petah Tikva. Po svém návratu zpět do české ligy odehrál v dresu Dynama v sezoně 2019/20 devatenáct zápasů a poté se rozhodl ukončit aktivní sportovní kariéru. V seniorské reprezentaci odehrál 64 zápasů, v nichž vsítil pět branek. Několikrát naskočil i s kapitánskou páskou. Desítky startů Tomáš Sivok posbíral i v mládežnických reprezentacích.

Šéf Dynama se ohrazuje proti některým informacím týkajících se zaměstnanců klubu. "I nadále velmi úzce spolupracujeme s paní Danielou Markovou. Jaromír Plocek nebyl z klubu vyhozen, byla mu nabídnuta plnohodnotná práce ve sportovním úseku, kterou ale nepřijal. Radek Papáček má dosud v klubu kontrakt do konce září a bylo jeho osobním rozhodnutím zaměstnání v klubu ukončit. Předseda představenstva současně odmítá spekulace, že by neprobíhala obchodní jednání s dosavadními nebo novými partnery SK Dynamo České Budějovice," ujišťuje klub.