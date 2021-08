Chytil byl překvapen, Klokany ale načal. Můj gól? Za jedna minus, culí se

Po povedeném centru Čelůstky od pomezní čáry se tmavovlasý borec prodral před stopera Bederku a těžkou hlavičkou poslal míč nechytatelně k levé tyči. „Jenom jsem se soustředil, abych balon jenom nelízl, ale trefil ho čistě," líčil dvaadvacetiletý útočník trefu ze 30. minuty.

„Jak bych ji hodnotil na stupnici hitparády? Tak jedna minus," usmíval se Chytil, jenž měl vzápětí na noze další... Po uvolnění Berana už překonal gólmana Bačkovského, jenže střela neměla potřebnou razanci a míč stačil na brankové čáře odkopnout do bezpečí Köstl. „Měl jsem jen přehodit nohu a trefit ho nártem. Bylo by vymalováno," povzdechl si šikovný mladík, jehož trenéři upřednostnili na hrotu před stálicí a matadorem Černým.

„Upřímně jsem byl trochu překvapenej, ale za šanci jsem moc rád," vykládal radostně. „Předpokládali jsme, že Bohemka se bude tlačit a cpát do útoku. Mojmírovi se dá dát balon za obranu. Věřili jsme, že by mohl být ve sprinterském souboji úspěšnej. Sice se to nepotvrdilo, ale odpracoval to tam, a nakonec dal krásný gól. Takže si myslím, že jsme se do toho trefili," mnul si ruce pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Zleva brankář Hugo Jan Bačkovský z Bohemians, Mojmír Chytil z Pardubic a Daniel Köstl z Bohemians v utkání 5. kola Fortuna ligy.

Chytilova trefa byla zlomová. Pardubičtí se dostali do vedení a po změně stran dorazili Klokany dalšími dvěma zásahy. „O poločase jsme si řekli, že to dneska musíme prostě zlomit, že do toho dáme tisíc procent a zápas zvládneme za tři body. Bohemka držela míč, my jí hrozili z brejků. Myslím si, že jsme hráli to, co jsme měli," těší Chytila, jenž má s parťáky v nohách náročný duel.

„Většinu utkání jsme běhali bez míče, což je víc náročné než dominovat na balonu. Museli jsme se posouvat a furt někam dobíhat," připomněl Chytil, jenž ve městě perníku hostuje na půl roku z Olomouce, kde se v úvodu sezony kvůli velké konkurenci nevešel do nominace na zápasy.

Tomáš Necid z Bohemians bojuje o míč v utkání 5. kola Fortuna ligy proti Pardubicím.

„Tady je podobná, i když v Sigmě je možná ještě víc hráčů na tenhle post. Ale v Pardubicích jsou kvalitní útočníci. Pavel Černý je vynikající, strašně se mi líbí. Hufíno (David Huf) je super kluk a fotbalista," tvrdí Chytil, jenž ocenil i výkon brankáře Markoviče. Tým několikrát podržel, těsně před pauzou vytáhl skvělé zákroky proti pokusu Necida zblízka i dorážce Ljovina. Ve druhé půle po rohu zase vytáhl střelu Keity nad břevno. Pardubický host ze Slavie ostatně po zápase obdržel cenu pro nejlepšího hráče duelu. „Už jsem mu gratuloval. Drží nás, i na Baníku nás podržel, dneska předvedl výborné zákroky," smekal Chytil.