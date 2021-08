Gól a asistence, Hložkovi se ulevilo. Strašně nám pomáhá, oceňuje Vrba

Minule v Ďolíčku měl na noze vítězný gól, ale trefil jen břevno. Tentokrát už nezaváhal a zlomil do té doby nerozhodný duel.

„Jsem rád za každý gól a za každou asistenci. Určitě se mi po posledních zápasech ulevilo, jsem za to rád," líčí Adam Hložek pro klubovou televizi.

Po remíze na Bohemians nebyla atmosféra v kabině ideální. „Nebyli jsme nervózní. Chyběl nám tam pohyb, ale radikálně jsme to změnili," ujišťuje mladý reprezentant.

Favoritovi ovšem dlouho trvalo, než se dokázal prosadit.

„Přišlo mi, že jsme si snad mysleli, že to proti Hradci půjde samo. Jenže Hradec přijel dobře připravený, dobře na nás nastoupili. Dobře nás presovali, neměli jsme tam toho moc. Pár šancí bylo, ale na gól to bylo málo. Takhle nemůžeme hrát, nejde vstupovat takhle do zápasů. Jsem rád, že do druhé půle jsme si řekli, co chceme změnit, a povedlo se to," říká Hložek kriticky.

Jeho první gól byl klíčový. „Už v průběhu přestávky jsme věřili, že Hradec nemůže takový styl udržet celý zápas. My jsme na takové zápasy zvyklí, tlačili jsme na ně, a nakonec to tam padlo," poukazuje.

Zdálo se, že mu sedla změna rozestavení a nižší pozice.

„Já chci hlavně říct, že Adamovi to sedá celou dobu, co jsem tady. Ani bych neřekl, že mu to sedlo jen tentokrát. On je podle mého názoru hráč, který nám strašně pomáhá a je pro nás moc důležitý. Proti Hradci to ukázal," hodnotí trenér Pavel Vrba.