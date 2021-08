Krutá prohra. Olomoučtí byli v koncovce kvalitnější, smutní po domácím nezdaru trenér ševců

Jak hodnotíte zápas?

Hovoří se mi těžce. Pro nás je to strašně krutá prohra. Vždyť jsme dostali gól skoro z každé soupeřovy střely. My jsme vstoupili do druhé půle dobře a díky střídajícímu Hrubému jsme snížili na 1:2, avšak potřebnou druhou branku, která by nás zcela jistě zvedla, se nám už vstřelit nepovedlo. Přitom kapitán Poznar ji měl na noze. Podle mého názoru jsme si vyrovnat zasloužili. Jenže pak jsme nezachytili ojedinělý olomoucký brejk a v závěru jsme inkasovali ještě i počtvrté. Sigma byla na rozdíl od nás neskutečně produktivní.

Neříkal jste si po snížení na 1:2, že by se vám mohl povést podobný obrat jako před týdnem v Karviné?

Hned mi to ten zápas připomnělo. Aspoň remízu bychom si zasloužili. Střeleckých příležitostí jsme na to měli dost. Jenže Olomoučtí prokázali vyšší kvalitu v koncovce. Jejich třetí gól nás definitivně zlomil.

V pěti odehraných ligových duelech jste dostali už dvanáct gólů. Není to moc?

Je. Dost se nad tím zamýšlíme. Vždyť v obraně si podle mého názoru nepočínáme tak špatně. Soupeři moc šancí nemívají, avšak dokážou je skoro stoprocentně využít. Což je i případ utkání s Olomoucí, který v žádném případě nesměřoval k naší tak vysoké porážce.

Nemohl brankář Rakovan některému z gólů zabránit?

To si musíme bez emocí vyhodnotit s trenérem gólmanů. Těžko říct, zda mohl pomoct mužstvu víc. On sám je obrovsky naštvaný. Ví dobře, že dostat čtyři branky z pěti střel, je špatně.

Kdy bude zdravotně v pořádku gólman Dostál, který začal sezonu jako jednička?

Po artroskopii kolena nemá ještě vytažené stehy. Zhruba měsíc ho ještě budeme postrádat.