Roztáhl se a zachránil výhru. Na Spartě se Vorel nevytáhne, týmu ale věří

„Určitě jsem se při této situaci zapotil nejvíc. Vypadl balon někde na hranici penalty a já se jenom roztáhl a doufal, že mě protihráč někde trefí," oddechl si po výhře 1:0 gólman Dynama, které právě v nastavení přišlo před týdnem o tři body v Olomouci. „Vorlis nás dneska podržel, ale jak se od nás minule štěstí odklonilo, teď nám bylo přáno," připomněl trenér Jihočechů David Horejš.

Vorel vychytal druhou nulu v sezoně, byť byl ke konci duelu ošetřován. „Trochu cítím sval, malinko mi v něm píchlo. Teď se ale cítím fantasticky," líčil jeden z hrdinů nedělního odpoledne. „Určitě to není jenom o jednom hráči. Předvedli jsme na hřišti týmový výkon a já jsem k němu asi taky nějak přispěl," pronesl skromně.

Zleva Imad Rondič z Liberce a brankář Vojtěch Vorel z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

V Budějovicích bylo v týdnu rušno. V klubu skončil generálně sportovní manažer Martin Vozábal, jehož nahradil Tomáš Sivok. Bývalý skvělý stoper přišel Horejšovu partu v pátek povzbudit přímo do kabiny.

Zleva Pavel Novák z Českých Budějovic a trenér David Horejš slaví výhru nad Libercem.

Václav Pancer, ČTK

„Jestli nám přinesl štěstí, to ví Bůh. Připravovali jsme se na každý zápas stejně. Změnu jsme zaznamenali, ale naše práce je hlavně na hřišti. Od ní jsme hodnocení," tvrdí muž, který hostuje v Budějovicích ze Sparty. V příštím kole, kdy se Dynamo představí právě na Letné, tak bude mezi tyčemi chybět

„Jestli mě to mrzí? Nepřemýšlím nad tím. Prostě takhle je to nastavené a nic s tím neudělám. Čas využiju tréninkem a budu připravený zase na další zápas," prohlásil Vorel. Před soubojem s vysokým favoritem však nevede poražanecké řeči. Dynamo navíc se Spartou po svém návratu mezi elitu ještě neprohrálo.

„Je to velký soupeř, ale minulou sezonu to tam kluci zvládli a já věřím, že to zvládnou zase," pokyvuje gólman, jehož tým má po pěti utkáních na kontě sedm bodů. „Není to hodně ani málo. Je to prostě tak, jak to je. Doufám, že tohle vítězství nás posune velkým způsobem dopředu," dodal Vorel.