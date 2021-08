Všichni chtějí, ale nelepí to, vzdychá kapitán Liberce. Trenér vzývá haluzácký gól

„Všichni chtějí, ale zatím nám to bohužel nelepí," ušklíbl se kapitán Jan Mikula. „Poslední tři zápasy byly z naší strany herně jakžtakž dobrý, ale jenom jeden získaný bod, to je špatný," povzdechl si.

Slovan dál zůstává v tabulce s jediným zásahem na kontě. Byť si několik slibných příležitostí na jihu Čech vypracoval. „Ze šesti nebo sedmi šancí ale musí aspoň jeden gól padnout," štve blonďatého obránce. „Kluci dobře trénují, do všeho chodí naplno. Chybí nám momentálně v koncovce určitá kvalita, góly ale už dokážeme v trénincích dávat, s čímž jsme měli v přípravě problém. Teď to potřebujeme přetavit do mančaftu. Zlomit to nějakým třeba i haluzáckým gólem," burcuje kouč Pavel Hoftych, jenž se po tristním startu do sezony ocitl pod tlakem.

Zleva Imad Rondič z Liberce a Maksym Talověrov z Českých Budějovic.

ČTK

„Po dalším zápase přijde reprezentační přestávka a může dojít k určitým změnám, byť nad tímhle zatím debata v klubu neprobíhala. Ale samozřejmě vím, že start do sezony je velmi špatný hlavně tím, že nedáváme branky. Umím počítat a vím, jak to ve fotbale chodí. Jako trenér musím počítat se vším, ale já takhle neuvažuju," tvrdí. „Někdy se říká, že hráči za trenérem nejdou nebo ho chtějí odstřelit. Na nás ale bylo v posledních třech utkáních jasně vidět, že makáme nadoraz," ujišťuje Mikula.

Na každý pád zažívá Slovan nejhorší vstup do sezony v samostatné historii české ligy, z níž nikdy nesestoupil. Nervozitu však ostřílený bek nevnímá. „V daném zápase člověk nemyslí, kolik má bodů. Snaží se to na hřišti odmakat co nejlíp," připomíná.

Zleva Theodor Gebre Selassie z Liberce, střelec gólu Martin Sladký z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

Liberečtí provedli v Budějovicích několik korekcí v sestavě. Gebre Selassie nastoupil na pravém kraji obrany, Koscelník na pravé straně zálohy, na hrotu se vedle Rondiče pohyboval Rabušic, jenž defenzivu protivníka řádně zaměstnával. Jeho první hlavičku s námahou vytěsnil Vorel, jeho druhá zase prosvištěla vedle tyče. Urostlý forvard trápil Jihočechy i ve druhé půli. „Gól nedal, ale byl tam strašně cítit. Potřebujeme jeden vydřený zápas, aby zlomil sezonu," burcuje Hoftych.

V 56. minutě nasadil do utkání i novou posilu do ofenzivy Tuptu, který se blýskl některými dobrými momenty. Deset minut před koncem ale musel kvůli zdravotním potížím nuceně střídat. „Je s námi čtyři dny a na tréninku vypadal velmi dobře. Trochu ho chytil lýtkový sval. Dlouho nehrál soutěžní utkání a tempo si neuměl vydávkovat. Není tam ale podle mě nic vážného. Jenom natažení nebo větší křeče, protože chybí herní praxe," prohlásil trenér Severočechů, které už ve středu čeká pohárový duel ve Zbuzanech a v sobotu pak domácí ligový souboj proti Zlínu.