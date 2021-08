Musa míří do Portugalska, Sima by měl ještě zůstat, říká Trpišovský. A Samek? Je inteligentní

Jak trenér úřadujících mistrů přijal jednoznačné vítězství nad obávaným Baníkem? Co soudí o sérii neporazitelnosti? A jaká je budoucnost dvojice útočníků Musa - Sima?

O triumfu nad Baníkem

„Měli jsme ze zápasu velký respekt. Baník v první půli velmi dobře bránil. Dostali jsme se ale do tlaku a dobře jsme vyřešili některé situace. Přestože se soupeř i změnou rozestavení dostal hned po pauze do jedné šance, podržel nás Ondra Kolář. Po třetí brance jsme získali klid. Postupem času jsme měli hodně šancí, které jsme neproměnili."

O Kolářovi

„Jsem rád, že ho fanoušci podpořili. První šanci jsme si vytvořili z jeho rozehrávky. On hrál v minulých zápasech na jistotu, a tak jsme nedokázali soupeře dostat pod tlak. Proti Baníku už se zvednul."

O sérii bez prohry

„Vím, že jsme už padesát zápasů nenašli přemožitele. Ale tohle téma se ve Slavii neřeší, jakkoliv je to hezké číslo. Ale jde vážně o poslední věci kterou bychom se v těchto dnech potřebovali zaobírat. Na druhou stranu, čím delší dobu se bude série řešit, tím více se natáhne, protože půjde o důkaz, že hrajeme dobře..."

O odchodu Musy...

„Petar má dvě velice zajímavé nabídky. Z hlediska osobního i klubového. Všechno vypadá na hostování v Boavistě Porto. Petar dostal příslib pozice. Ve Slavii byl předpoklad, že někteří hráči odejdou, ale to se nestalo, takže nastal na určitých místech přetlak. Petar si nabídku z Boavisty vybral. Bude tam mít garantované vytížení, navíc má zkušenost z bundesligy. Pokud danou variantu zvolí, půjde o nejlepší možnost pro něj i pro klub."

O odchodu Simy...

„Na konci sezony byl zraněný, což se na něm podepsalo. Následně dorazil nepřipravený na tréninkový kemp. Teď nemá žádný zdravotní limit, je schopný absolvovat šedesát sedmdesát minut v plném tempu. Ale z mého pohledu není vhodná doba na jeho prodej. Jde o ofenzivního dvacetietého hráče, u něhož je velký gólový potenciál. Ideální by bylo prodávat ho ve formě, v jaké byl v úvodu jara letošního roku proti Leicesteru. Aktuálně každopádně počítám, že budeme i nadále spolupracovat a připravovat jej na pozdější přestup.

O talentovaném Samkovi

„Má vnitřní odvahu a chuť, nebojí se hrát. je to blyštivý kamínek. Disponuje něčím, co v kádru kluci nemají v určitých prostorech. Zatím byl jeho výkon pokaždé skvělý. První trénink s námi absolvoval před rokem a čtvrt v době nástupu pandemie koronaviru. Tehdy jsem o něm slyšel hodně dobrých informací. Byl s námi na jednom modelovém utkání a bolelo ho za krkem, jak se jenom koukal kolem. Ukázal, že má odvahu. ale zažil jsem hodně takových hráčů, kteří měli skvěle našlápnuto, a pak to neskončilo dobře. Má to určité nástrahy. Samek má ale vysokou inteligenci a mozek. Takže by vše mělo být jednodušší."