Jablonec neměl se Slováckem kopat penaltu, sudí Petřík má omezenou delegaci

Petřík čtvrt hodiny před koncem za stavu 0:1 nařídil po zákroku stopera Slovácka Michala Kadlece na střídajícího jabloneckého útočníka Martina Doležala k nelibosti hostů penaltu. Tomáš Čvančara nezaváhal a vyrovnal na 1:1. Severočeši chybně zahrávali pokutový kop i v předchozím domácím ligovém duelu s Bohemians 1905 (2:2).

"Komise se shodla, že takovéhle pokutové kopy nechceme a omezila delegaci," řekl na setkání s novináři předseda komise rozhodčích Radek Příhoda. Videorozhodčí správně nezasáhl, neboť nešlo o zjevnou chybu.

"Rozhodčí Petřík nám výborně odpískal čtyři kola, jedno mu teď nevyšlo. Já bych v tom nic nehledal. Neměl třeba prostě svůj den, to se stane. Jedeme dál," dodal Příhoda.

Páté kolo proběhlo velmi dobře, říká Příhoda

Jinak si výkony sudích v uplynulém víkendu pochvaloval. "Obecně páté kolo proběhlo velice dobře, mám z toho dobrý pocit. Jak v první, tak v druhé lize tam byly dobré, očekávané výkony, a to i u nováčků," ocenil Příhoda.

Plzeň v domácím duelu za bezbrankového stavu správně kopala penaltu za zákrok karvinského Antonína Křapky, jenž ve vyložené šanci přišlápl domácího Matěje Hybše. Sudí Ondřej Pechanec nařídil pokutový kop až po zásahu videorozhodčího, neboť se těsně před faulem srazil u půlící čáry s hostujícím hráčem.

"Byl otřesený, vůbec situaci neviděl. Dokonce uvažoval, že na chvíli utkání přeruší. VAR (videorozhodčí) se ho ptal, co viděl. On řekl, že nic. Proto mu VAR poslal ten záběr a pak rozhodl. Domácí hráč byl sám před brankářem, je velká pravděpodobnost, že by skóroval. Proto podle nás do toho musel VAR vstoupit," uvedl Příhoda.