Mrzí mě to, ale je to nejlogičtější krok, říká Hoftych po konci v Liberci

Byl zápas se Zbuzany poslední kapkou?

Kdybychom Zbuzany zvládli vítězně, výhra by nás nakopla k tomu, že bychom si začali víc věřit a dávat víc branek. Věřím, že bychom pak i Zlín porazili a že bychom byli na správné cestě. Věřím tedy i teď, že Slovan Zlín porazí. Cítil jsem však, že by to mělo být beze mě. Porazit Zbuzany byla naše povinnost, i když hráli velmi dobře, gratuluju jim. Pokud jsme to však nedokázali, byl to impulz i pro mě, že je potřeba něco změnit. Došli jsme k tomu s vedením ve vzájemném korektním souladu. Děkuji vedení, představenstvu i panu Karlovi (majitel), že naše debata byla věcná a korektní. Dohodli jsme se na ukončení ve vzájemné shodě, aby se v Liberci něco odšpuntovalo.

Jak rychlý konec nesete?

Mrzí mě, že to skončilo takhle rychle, ale beru to tak, že bylo potřeba něco udělat. Po včerejším výkonu a výsledku jsem cítil, že nejlogičtější krok bude ukončení mé spolupráce, aby se tady po dvou letech nastartovalo něco nového.

Potřebuje mužstvo nový impulz?

Aby bylo jasno, s hráči mám naprosto korektní vztah. Kvalitně trénují, ale momentálně se to do hry nedaří promítnout, hlavně co se gólových šancí týká. Je možný, že někteří hráči už potřebují slyšet nového trenéra, možná jim pomůže i úprava herního stylu. Naše hra byla postavená na rychlých kontrech, na tahu na soupeřovu branku s rychlým a smrtícím zakončením. A to se nám ze hry úplně vypařilo. Možná i kvůli tomu, že typy hráčů jako Pešek, Mosquera, Potočný nebo Malínský jsme nedokázali nahradit.

Zleva Michal Fukala z Liberce a jeho spoluhráč Martin Koscelník.

Václav Pancer, ČTK

Jak se vám po vyřazení spalo?

Blbě, budil jsem se. Už včera jsem věděl, že k tomuto společnému závěru dojdeme. V noci se mi to vracelo, ale věděl jsem, že tenhle krok je potřeba udělat. Většinou spím dobře, tak věřím, že se už dnes vyspím normálně. K fotbalu tohle patří. Když se nedaří, hlavní zodpovědnost nese trenér, beru to na sebe. Věřím tomu, že tým půjde s novým trenérem nahoru, možná i s jiným herním stylem se dostane tam, kam Slovan patří. Snad fanouškům bude dělat víc radosti, než jsme jim dělali my v posledních dnech.

Stihl jste se už rozloučit s hráči?

Měli jsme posezení, pak s nimi mluvil ještě pan Karl. Poděkoval jsem jim za spolupráci. Řekl jsem, že pevně věřím, že můj krok povede k tomu, že i oni se víc mobilizují. S tím, že telefon na mě mají a můžou mi kdykoliv zavolat. Rád jsem s nimi spolupracoval, ale cítil jsem, že momentálně musíme jít každý jinou cestou.

Můžete prozradit, v jakém duchu mluvil pan Karl?

Asi v takovém, že každý musí ve všem víc přidat.

Končí s vámi celý realizační tým?

Se mnou končí Pavel Medynský. Spolu jsme přicházeli a spolu po vzájemné dohodě odcházíme. Myslím, že zbytek realizáku povede zápas se Zlínem a pak bude samozřejmě záležet na novém trenérovi. Za všechny kluky v realizáku dávám ruku do ohně, za pracovitost, loajálnost i kolegialitu.

Cítil jste nůž na krku delší dobu?

Ani ne. Věděl jsem, že nemáme výsledky a že jsme povinní je dělat. Možná i proto, že jsem čuchnul i k funkci generálního manažera vím, jak se klub musí chovat, jaké má možnosti a jak jsou karty rozdané. Nikdo mi nic říkat nemusel. Věděl jsem, že pokud nevybředneme z bodového marasmu, nebude-li situaci řešit vedení, budu ji řešit já.

Co Liberci aktuálně nejvíc chybí podle vás?

Když jsme se bavili s panem Karlem, říkal jsem mu, že tým má svou kvalitu, ale že si myslím, že nový trenér by měl v tuto chvíli mít k dispozici možnost přivést si tři kluky, kteří okamžitě zapadnou do týmu. V něm máme hodně kluků, kteří se fotbal teprve učí. Liberec v tuto chvíli potřebuje nového trenéra a dva tři hráče, kteří můžou okamžitě atakovat základní sestavu kvůli zvýšení konkurence. Poslední dva roky jsme měli 18 hráčů, kteří se drali do základní sestavy, a to teď Slovan postrádá.

Půjdete se podívat na zápas se Zlínem?

Asi bych i šel, ale v tuto chvíli by mi to nepřišlo správný, když v klubu končím. Děkuji všem spolupracovníkům. Klub je fantastický a skvěle se zde pracuje. Ale na Zlín se podívám v televizi a budu klukům držet palce, aby si před repre pauzou vybudovali lepší pozici.

Co vás čeká v následujících dnech?

Je to narychlo, uvidím. Vyřeším své věci v Liberci, jinak nic neplánuju. Myslím, že se v životě neztratím.