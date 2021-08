Viktoria vítá známou posilu! Plzeň si rychle pořídila náplast na hořké vyřazení

Rošáda na polské trase. Po utkání v Sofii se s týmem rozloučil Adriel Ba Loua. Během pátku byl definitivně administrativně dotažen jeho přestup do Lechu Poznań. Opačným směrem, tedy do Štruncových sadů, míří záložník Jan Sýkora, jenž přichází do Viktorie na roční hostování do konce sezony.

„Zklamání z vyřazení je pro všechny z nás obrovské, nicméně je potřeba rychle mobilizovat síly a soustředit se na domácí soutěž. Jsem rád, že se nám podařilo najít náhradu za Adriela Ba Louu, kterým je právě Honza Sýkora. Jde o rychlonohého hráče, který je zároveň velmi univerzální a měl by nám pomoci. Navíc jde o hráče, který působil v našem klubu v mládeži a nyní se k nám vrací," reaguje na klubovém webu generální manažer Adolf Šádek.

Návrat domů ❤️💙 pic.twitter.com/wEgOqbWyzU — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 27, 2021

Posila by měla být trenérům k dispozici již pro nedělní ligový souboj s Hradcem Králové. Bude nosit dres s číslem 7.

Jan Sýkora se narodil 29. prosince 1993 v Plzni a svou kariéru začal v týmu FC Švihov, odkud v mládeži zamířil nejprve do Přeštic a následně do Viktorie Plzeň. Za ni hrál v letech 2004 až 2011 v žákovských a dorosteneckých týmech. Posléze působil ve Spartě, Brně, Liberci, Slavii a Jablonci. Od minulého léta je hráčem polského Lechu Poznań. V české lize odehrál 137 zápasů, vstřelil 19 gólů a přidal 17 asistencí. V evropských pohárech odehrál 33 duelů s 5 vstřelenými góly.

Na kontě má také 10 reprezentačních startů a jeden vstřelený gól, který dal 8. listopadu 2017 v přátelském utkání v Kataru proti Islandu.