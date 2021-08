Fleišman oslavil vstup do Klubu legend vítěznou trefou. Takový gól už asi nedám, raduje se

Branka Ndefeho z 24. minuty kvůli ofsajdu neplatila. O jedinou regulérní gólovou trefu se tak v Ostravě postaral levý bek domácího týmu Jiří Fleišman, jenž se v 31. minutě opřel do centru Ndefeho a nedal brankáři Středočechů Halouskovi šanci. „Výstavní rána, to musím říct. Trefil to neskutečně," ocenil ránu bývalého svěřence právě z Mladé Boleslavi trenér hostů Karel Jarolím.

„Takový gól už se mi asi do konce kariéry dát nepodaří. Když balon letěl, tak jsem přemýšlel, zda si to dát na prsa, ale pak jsem se rozhodl, že to zkusím napálit. Sedlo to na vnější nárt, točilo se to od gólmana. Krásně to tam zapadlo," liboval si 36letý Fleišman, jenž proti Mladé Boleslavi odehrál třístý ligový zápas a vstoupil do Klubu legend.

Zároveň pro sebe poprvé získal cenu pro hráče utkání. „Kluci mi před zápasem říkali, že by bylo pěkné, kdybych zrovna dneska gól dal. Vyšlo to a jsem strašně šťastný. Cenu věnuju manželce, která mě o ni dlouho prosila. Konečně se dočkala," usmíval se obránce Baníku po třinácté ligové trefě kariéry.

Baník hubené vedení dotáhl k vítězství, přestože ve druhé půlce čelil velkému tlaku soupeře. „V poločase jsme si říkali, že nesmíme polevit. Že budeme hrát jako by to bylo nula nula a pokusíme se přidat druhý gól. Ale Boleslav nastoupila velmi dobře, pětatřicet minut se hrálo kolem našeho vápna a bylo to takové čekání na gól. Naštěstí jsme to ale zvládli. Výhra asi není zasloužená, ale v úterý se na to už nikdo ptát nebude," oddechl si Fleišman.

Hosté ve druhé půlce gól dali, střele Milana Škody ale podle sudího Karla Hrubeše předcházel faul. „Těžko můžu nyní posoudit, zda tam nedovolený zákrok byl, nebo ne. Nebylo by to ode mně objektivní," nechtěl se trenér Jarolím neuznanou brankou příliš zabývat.

„Náš zásadní problém byl v tom, že jsme se už poněkolikáté dostali do stavu, kdy v poločase prohráváme. Soupeři se pak zatáhnou, spoléhají na protiútoky a je těžké do toho bloku hrát. Přesto jsme tam šance měli. Na konci první půle mohl srovnat Skalák, ale vůbec netrefil branku a ve druhém poločase nám to běhalo jen kolem tyček," povzdychl si Jarolím.