Trápící Liberec našel kouče. K Nise se vrací Kozel

Ve čtvrtek po pohárovém výbuchu se Zbuzany pod Ještědem skončil Pavel Hoftych s asistentem Pavlem Medynským. Tým dostal provizorně do konce tohoto týdne na starost další z jeho asistentů Miroslav Holeňák.

„Tým přebírám do neděle a od pondělí by zřejmě měl nastoupit nový trenér. Ale nevím, kdo to bude, ani jestli nastoupí v pondělí, v úterý nebo ve středu," řekl Holeňák po prohře 0:1 se Zlínem. Holeňák ještě vedl nedělní pozápasový trénink. V pondělí mají hráči volno. Kozel by se tak měl Slovanu ujmout až v úterý.

Podle informací Sport.cz Karl uvažoval i o Martinovi Haškovi, nakonec však vyhrála sázka na jistotu. Kozel prostředí U Nisy jako kouč velmi dobře zná. V roce 2007 si ho za svého asistenta vybral Ladislav Škorpil, který po devátém kole nahradil Michala Zacha. Kozel měl tehdy za sebou své první prvoligové angažmá v rivalském Jablonci, který vedl shodou okolností rovněž jen devět kol. „Luboše jsme chtěli už před sezonou, ale nakonec šel do Jablonce, takže jsme rádi, že to teď dopadlo," říkal tehdy ředitel klubu Libor Kleibl. Větu se stejným závěrem možná zopakuje i nyní.

Shodou okolností před 14 lety Severočeši prožívali srovnatelnou krizi s tou současnou. Po šestém kole byl tehdy Liberec rovněž poslední s dvěma body na kontě. Letos má jen jeden. Škorpil tehdy se svými asistenty Kozlem a Radimem Nečasem Liberec dovedl až na šesté místo. Pod Ještědem působili až do roku 2009, kdy Liberec vybouchl v play off Evropské ligy s Dinamem Bukurešť, kdy doma ztratil náskok 3:0 a vypadl po penaltách. Vaz Škorpilovi a spol. definitivně zlomila domácí listopadová prohra 0:4 s Olomoucí. Naposledy Kozel vedl Ostravu, kde skončil letos na konci února. Teď se na prvoligovou scénu vrátí v dobře známém Liberci.