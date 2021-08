Cesta, která funguje! Sparta bere dalšího slovenského reprezentanta z Itálie

Letenská marodka se nevyprazdňuje, spíš naopak. Účastník Evropské ligy musel reagovat. A zvolil znovu italskou cestu, která se v Hanckově případě osvědčila.

„Spartu jsem si vybral, protože o mě měli velký zájem, nějakou dobu už jsme spolu komunikovali. To rozhodlo, že jsem sem přišel. Chci týmu pomoct k naplnění nejvyšších cílů, k naplnění ambicí, které má. Udělám pro to maximum," hlásí Lukáš Haraslín po příchodu na Letnou.

Lukáš Haraslín se stává novou posilou Sparty! Křídelní hráč přichází na hostování s opcí.



Vítej ve Spartě, @lukasharaslin! #acsparta



➡ https://t.co/cNFDFKiorj pic.twitter.com/ModMIQlvkh — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 30, 2021

„Lukáš je rychlý, technicky dobře vybavený záložník, je komfortní s hrou na obou stranách hřiště, což je pro nás podstatný atribut křídelního hráče. Typologicky přesně zapadá do našeho způsobu hry," představuje novou posilu sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Jedná se o slovenského reprezentanta, který má zkušenosti s mezinárodním fotbalem. Od chvíle, kdy se objevila příležitost ho získat, jsme jeho transfer velmi intenzivně řešili."

Lukáš Haraslín ze Sassuola, nová posila pro Spartu.

Rodák z Bratislavy na sebe upozornil v dresu Slovanu a v 17 letech se rozhodl pro italsku Parmu. V kategorii do devatenáct let tam zaznamenal v 31 duelech třináct gólů, přičemž zažil i debut v Serii A, kde si připsal dva starty.

Po dvou letech se stěhoval do Lechie Gdaňsk. Na severu Polska strávil čtyři a půl roku, během nichž sehrál 121 utkání ve všech soutěžích se statistikami 16 branek a 22 asistencí. Všimli si ho v italském Sasuolu, kam se přesunul na hostování v lednu 2020. V létě téhož roku tam zůstal na přestup, v šestadvaceti zápasech měl bilanci 1+1, přičemž do utkání nastupoval většinou jako náhradník.

"Jsem ofenzivní hráč, křídelník. Mám rád akce jeden na jednoho, baví mě dávat góly. O to se vždycky snažím. Věřím, že to předvedu fanouškům Sparty," usmívá se.

Haraslín reprezentoval svou zemi pravidelně od kategorie U16. S výběrem do 17 let se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2013, kde jako kapitán dovedl Slováky až do semifinále. Umístění znamenalo kvalifikaci na mistrovství světa hráčů do 17 let, kde rodák z Bratislavy opět nechyběl. V roce 2017 se také zúčastnil mistrovství Evropy v kategorii do 21 let. V létě roku 2019 zaznamenal debut v seniorské reprezentaci, v níž si zatím připsal 18 startů, přičemž vstřelil jeden gól. Se Slovenskem se představil i na nedávném mistrovství Evropy.

V Itálii po šampionátu absolvoval celou přípravu. "Volno po EURO bylo kratší, a tak jsem byl celou dobu s týmem v přípravě. Jsem připravený hned zítra začít s tréninkem," těší se.