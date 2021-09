Jablonec hlásí posilu last minute. Z Olomouce přichází Nešpor

Posila last minute přichází do fotbalového Jablonce. V den uzavření soupisky pro základní skupinu Konferenční ligy je jí zkušený útočník Martin Nešpor z Olomouce, který na Střelnici podepsal roční kontrakt. Severočeši jeho příchod avizují na klubovém webu.

Hledali útočníka, našli ho. Martin Nešpor je odchovancem pražských Bohemians 1905. Přes angažmá v Mladé Boleslavi si vystřílel přestup do pražské Sparty, kde se ale i vinou zranění příliš neprosadil. Následovaly štace v polských klubech Gliwice a Zaglebie Lubin, krátce hostoval také v albánském Skënderbeu. V roce 2018 se vrátil na české trávníky a zakotvil v kádru Sigmy Olomouc. Právě z Hané nyní 31letý útočník přestupuje na sever Čech.

"Přestup byl hrozně narychlo. Absolvoval jsem dneska dopolední trénink v Olomouci a po tréninku okolo oběda mi volal manažer, že je možnost jít do Jablonce, tak jestli bych tomu byl nakloněn. Říkám, že ano. Jablonec pořád beru jako klub, co hraje každý rok o nejvyšší příčky a bojuje o evropské poháry. Takže jednoznačně mě láká, je to pro mě výzva a těším se," říká na klubovém webu Martin Nešpor, který bude v Jablonci nosit dres s číslem 26.

Útočník má na svém kontě 168 ligových startů, ve kterých vsítil 37 branek. A další branky bude moct přidat nejen v tuzemské nejvyšší soutěži, ale také v Konferenční lize. "Na evropský fotbal se těším. Je to srovnání klubů, jak na tom jsme v Čechách. Pro hráče to je vždycky dvojnásobná motivace, když se hraje na velkých a plných stadionech v zahraničí. Je to i srovnání pro hráče, jak na tom jsou. Těším se a doufám, že uděláme dobrý výsledek a umístíme se na dobrém místě v tabulce," říká Nešpor k účasti v Konferenční lize.

"Musím poděkovat jak Jablonci za důvěru, tak mému agentovi Jirkovi Müllerovi. V týmu znám třeba Vaška Pilaře. Mluvil o Jablonci vždycky moc hezky, o kabině, vedení, realizačním týmu. Všechno hrozně pozitivní a jsem moc rád, že to vyšlo. Ani jsem se moc nerozmýšlel, málem jsem to ani neprobral s manželkou..." směje se zkušený útočník, který se již v pondělí bude hlásit na Střelnici.