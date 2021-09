Baník už je třetí. Hráči ale mají od majitele zakázáno dívat se na tabulku

„Navíc je odehráno teprve sedm kol, což je strašně málo. A ani všechny zápasy nejsou ještě dohrané ," připomínal Fleišman, zatímco kotel ostravských fanoušků vytvářející na Stínadlech svému týmu domácí prostředí propadal euforii, kam jejich Baníček po letech zmaru stoupá.

K výšinám. Mezi ligovou elitu. Schopen vyhrávat nejen doma, ale vozit body z venku. Svedl to na jihu Čech v Budějovicích, teď na českém severu zase.

„Navíc po reprezentační přestávce, během které jsme měli obavy, jak na povedený vstup do ligy navážeme. Celý týden jsme z toho byli nervózní," nepopíral Smetana, že se nervozita přenesla i do samotného utkání.

Trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana a Roman Potočný během utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

„V první půli jsme byli zbrklí, nervózní, nepřesní, špatně jsme bránili, odevzdávali jsme míče soupeři a pouštěli ho do nebezpečných situací," vyjmenovával, co všechno s Tomášem Galáskem hráčům vyčítali.

„Přijeli jsme s plánem, který jsme do přestávky neplnili. Až po změně stran jsme se ho drželi. A to přesto, že jsme inkasovali jako první. Naštěstí se nám povedlo rychle vyrovnat a v ten moment jsme věděli, že máme bod a můžeme přidat druhou branku a vyhrát," líčil Fleišman promluvu s trenéry i komunikaci hráčů mezi sebou,

Druhý gól Baník skutečně přidal. Teplický Mazuch k němu hostům nešťastným zákrokem dopomohl, jenže i vlastenec se počítá. Zvláště, když přinesl Baníku tři body.

Zleva Jiří Fleišman z Ostravy a David Černý z Teplic.

Vojtěch Hájek, ČTK

„A také vědomí, že jsme schopni otáčet zápasy, ve kterých prohráváme. To si ale nesmíme nechat v hlavě. Neznamená, že když jsme otočili utkání v Teplicích, otočíme každý zápas. Sebevědomí to ale dodá."

„Nemůžeme skutečně spoléhat, že se to podaří pokaždé. Na odhodlání, přístup, aktivitu ale spoléhat musíme. Stejně jako na poznání, že po inkasované brance se mužstvo nezlomilo a rychle reagovalo vyrovnáním. V tom je jeho síla, to něco ukazuje," doplňoval Fleišmana trenér připomínající, že ke zvratu skóre vydatně svým přístupem dopomohli střídající hráči.

Proto Baník odvezl z Teplic tři body.

„Nechci říkat, že zaslouženě. Nebyl to nejkrásnější fotbal, ale zápas jsme zvládli, a to se počítá," podotkl Smetana poté, co se jeho tým prodral v tabulce už na třetí příčku.

Zleva Tomáš Vondrášek z Teplic a Roman Potočný z Ostravy.

Vojtěch Hájek, ČTK

„Ale za námi je spousta týmů, které budou vyhrávat. A hlavně - my si před sezonou s majitelem klubu zakázali se na tabulku dívat. Když se na ni kouká, může přijít chvíle, kdy si člověk, že všechno už půjde samo. A ono to samo nepůjde. Něco takového si ale u nás v kabině nikdo nepřipouští, ani my starší hráči nejsme takhle nastavení. Vládne tam zdravý rozum," potvrzoval šestatřicetiletý Fleišman, že mužstvo ani po vydařených sedmi kolech šálivém klamu nepodléhá.