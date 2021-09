Hned první těžký soupeř Spartu usadil. Na titul je tohle strašně málo, láteří Sáček

Plzeň mu byla v týdnu souzená. Ve středu si tady Michal Sáček v přípravném duelu s Ukrajinou (1:1) připsal mezistátní debut za fotbalovou reprezentaci. V sobotu mu ovšem návrat do Štruncových sadů zhořkl. Sparta prohrála 2:3, v Plzni už nevyhrála dlouhých deset let. „Nevím, čím to je. V Plzni je to pořád stejné,“ zoufá si letenský záložník.