Zkouší se trefit z půlky hřiště jako Schick. Do třetice to třeba vyjde, přeje si jablonecký Zelený

Kolik chybělo?

Scházela větší razance. Netrefil jsem míč úplně dobře. Sice směřoval na bránu, ale byl to takový padáček. Balon neletěl moc rychle, takže se gólman stihl vrátit do brány. Škoda. Kdybych střelu trochu víc utáhnul, myslím, že by ji nestihl.

Byl jste chvilku v napětí?

Na začátku jsem samozřejmě věděl, že je z brány trošku víc, tak jsem to zkusil. Ale když jsem viděl, jak balon letí, říkal jsem si, že to asi stihne a vyrazí.

Podobně jste to zkoušel před měsícem i v Teplicích.

Jenže tam to bylo z větší dálky. Sice jsem balon naopak trefil dobře, letěl hrozně rychle, ale zase jsem branku přestřelil. Třeba mi to vyjde do třetice. Vždy gólmana během zápasu sleduju, kde je a jak se pohybuje. A když se taková příležitost naskytne, sem tam to zkusím. Delší dobu sice taková příležitost nebyla, ale teď jsem to zkusil dvakrát v rychlejším sledu během několika zápasů.

Pokoušíte se teď častěji i díky slavné brance Patrika Schicka na posledním mistrovství Evropy?

To ne, s tím to nemá nic společného. Občas to zkouším na tréninku. V poslední době tedy moc ne, ale dřív ve Slavii ano. Jak se Ondra Kolář vždy hodně zapojoval do hry a byl vysoko, několikrát jsem to i trefil. Ale v utkání se mi tuším ještě nikdy nepovedlo, abych takhle brankáře překvapil.

Co jeho gólu vůbec říkáte?

Trefil to famózně. V podstatě se to chytat nedalo. Letělo to s velkou falší, celkem hodně balon zatočil, takže gólman asi pořádně nevěděl, kam má za balonem běžet. Moc takových gólů samozřejmě nepadá, protože někdo ani na gólmany vůbec nekouká. Je to pak samozřejmě i o štěstí. Musí se sejít víc faktorů. Musíte to dobře trefit, gólman se nesmí stihnout vrátit... Právem byla jeho branka vyhlášena gólem celého šampionátu. Trefil to fakt parádně.

Sníte o něčem podobném, budete to zkoušet dál?

Bylo by to pěkný. Když to budu takhle zkoušet, jednou by to tam spadnout mohlo.