Šádek: Zůstávám v Plzni! Co řekl majitel Viktorie o prodeji klubu?

Je klub v tuto chvíli zajištěný? Může konkurovat dál české elitě?

Jsme sportovně konkurenceschopní, což jsme se přesvědčili o víkendu, kdy jsme porazili Spartu. Abychom mohli být i finančně, probíhá proces příchodu nového investora. Potvrzuji tedy, co prosakuje do médií. Důvodem snahy přivést nového investora je, aby byla Viktorka nadále silná a úspěšná. Nemáme a nebudeme mít rozpočet jako Sparta nebo Slavia, ale chceme být dál moderním klubem.

Jak dlouho bude tento proces trvat?

Jsem přesvědčený, že do konce roku. Víc k tomu nemůžu v tuto chvíli říct. Chceme, aby byla Viktorka dál stabilní ekonomicky, aby se mohla dál rozvíjet.

Mluví se ale také o vašem odchodu z klubu, spekuluje se o přestupu do Brna. Budete vaše budoucnost nadále spojená s Plzní?

V klubu zůstanu. Vždyť pro Viktorku jsem se vlastně narodil. Jsem přesvědčený, že moje místo je tady. Chci znovu zažít úspěchy, plnit si s Plzní sny. Tyhle věci se nepřejedí. Mám v sobě touhu vítězit.

Které sny si chcete s Plzní ještě splnit?

Začnu pohledem zpátky. Když jsem do Viktorky před lety přicházel, měl jsem velké sny, obrovské cíle. Pracovitostí a úsilím všech lidí v klubu se mi většina z nich naplnila. Zápasy Ligy mistrů, oslavy mistrovských titulů, velké zápasy, po kterých jsme postupovali do základních skupin Evropské ligy. Přál bych si, abychom se všemi fanoušky zažívali dál to, co v poslední dekádě.

Jaký úspěch tedy chcete ještě s Plzní zažít?

U mě je to jednoduché. Když si nějaký sen splním, chci si ho zopakovat. Je dost, čeho se dá dosáhnout. Spoustu věcí jsme nedokázali. Double, nevyhráli jsem ligu třikrát za sebou. Některé sny jsou odvážné. Ale to byly i ty, které se staly realitou. Mám pořád před sebou výraz Davida Limberského, když jsem mu před třinácti lety řekl, že chci hrát s Plzní poháry.

Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězství 3:2 nad Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Má Plzeň pořád na titul?

Letos jsme o titul nemluvili. Chceme být v první šestce, hrát o evropské poháry. Výkon se Spartou se nám povedl, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Když ale budeme schopni takové výkony opakovat, budeme schopni porážet kohokoli v Česku i v zahraničí.