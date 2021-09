Potyčka mezi lavičkami? Byly to emoce, ale nešlo o nic velkého, tvrdí kouč Slovácka Svědík

Co vám na hře vašeho mužstva vadilo?

Po úvodní čtvrthodině šel náš výkon dolů. To pokračovalo i po vyloučení zlínského Procházky ve 23. minutě. První půle se mi moc nelíbila. Nebyli jsme příliš aktivní a posbírali jsme jen málo odražených míčů. Chtělo to víc se tlačit do soupeřovy šestnáctky. Něco jsme si k tomu o přestávce v kabině řekli. Poslali jsme na hřiště druhého útočníka a zvýšili jsme tlak. Do třetího gólu, jímž jsme zápas definitivně rozhodli, jsme pak ve druhém poločase zahráli velmi dobře. V závěru jsme ovšem podvědomě zase polevili. Podobných výpadků se musíme příště vyvarovat. Moc mě ale těší, že jsme tak důležité utkání zvládli za tři body.

Pomohlo vám k tomu Procházkovo vyloučení. Pokládáte ho za přísné?

Mně se zdálo přísné i třeba vyloučení našeho Divíška v nedávném duelu v Jablonci. Je složité se orientovat v metru, jaký rozhodčí v poslední době nastavili. Ale musím říct, že červená karta Procházkovi přísná byla.

Václav Procházka ze Zlína se dohaduje s hráči Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Po ní došlo dokonce ke strkanici mezi lavičkami...

Já si tu situaci nejdřív v klidu vyříkával s Prochym a se Zdenou Grygerou. Větší vzruch do toho až poté vnesl zlínský masér Molek. Roli v tom hrály emoce, nešlo ale o nic velkého. Kdyby to zůstalo jen mezi námi třemi, bylo by všechno v pořádku.

Asi máte radost, že gólem a asistencí přispěl k vaší výhře záložník Holzer, který přišel před sezonou z Baníku. Ve vašem dresu se trefil poprvé...

Je to tak. Blýskl se nahrávkou na důležitý druhý gól a třetí vstřelil sám. Mám na něj značné nároky, a tak jsem rád, že prolomil střelecké mlčení. Snad v tom bude pokračovat.

Zleva Lukáš Vraštil ze Zlína, Lukáš Sadílek ze Slovácka, Václav Procházka ze Zlína a Filip Vecheta ze Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Na hrot jste tentokrát od začátku poslal mladíka Vechetu.

Chtěli jsme ho vyzkoušet a trochu ulevit Vencovi Jurečkovi, jenž se střelecky trápí. Vecheta je mladý kluk, který je příslibem do budoucna. Proto mu dáváme určitou porci zápasů. Víme, jak s ním pracovat.

Po minulém střetnutí na Slavii, v němž jste padli 1:2, Komise rozhodčích FAČR konstatovala, že jste měli v Edenu kopat penaltu a domácí Bořil měl vidět červenou kartu. Jak se pak v týdnu mužstvu žije s takovou křivdou?

K fotbalu občasné křivdy patří. Už s tím nic nenaděláte, a tak je to potřeba hodit za hlavu. Je nutné se koncentrovat na další zápas. Já spíš hledám chyby v nás. Kdyby Venca Jurečka proměnil šance, mohlo se utkání vyvíjet jinak. Nebylo to ale bohužel poprvé, co jsme byli ve venkovním zápase v tomto ligovém ročníku poškozeni.