Dvanáct žlutých na Spartě? Nehrál bych ani minutu! čílí se Rada

Vcelku nevšední skóre. Čtyři žluté karty pro domácí Spartu, hned osm pro hostující Jablonec. Hlavní arbitr Pavel Orel se v neděli odpoledne řádně rozvášnil.

„Hrál jsem fotbal dvacet let, ale dneska bych ho hrát nemohl. Jestli rozhodčí dovede dát 12 karet v utkání, které nebylo záludné.... Byly tam souboje, některé karty dobře, ale 12 karet, no to se na mě nezlobte. To bych nehrál ani minutu," protestuje Petr Rada, jakým směrem se posuzování ubírá.

„Vždyť fotbal je kontaktní sport, kde souboje musí být. Připadalo mi, jako kdybychom měli 10 karet a hráli na hraně, že nám najednou po dalších faulech čtyři hráče vyloučí. Vždyť fotbal by byl k ničemu. Viděli jsme, že někde někoho vyloučili v 10. minutě a najednou bylo po fotbale," líčí bývalý kouč národního týmu.

„Myslím, že v době, kdy hrál trenér Rada, byl fotbal trochu jiný. Co se týká karet, pokud někdo někoho drží a ten nemůže jít do útočné fáze, tak žlutá karta je. Nedokážu posoudit, jestli byly posouzeny všechny karty správně. Pravidla jsou jasně daná. Pokud se někdo proviní, tak karty prostě jsou," reaguje na kolegu jeho sparťanský protějšek Pavel Vrba, který reprezentaci také vedl.

Nechápe, kam fotbal spěje

Rada si ovšem stojí za svým. „Souboje nebyly záludné. Aby můj mančaft dostal osm karet a domácí čtyři, nezlobte se na mě, to už jsme někde jinde. Nechápu. Jakýkoli souboj a už máme prst v uchu a díváme se, jestli to není na vyloučení. Kam fotbal spěje?" poukazuje na časté konzultace s videorozhodčím.

Trenér Jablonce Petr Rada během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Lidi se na to nebudou moct dívat, protože z toho nebudou nic mít. Deset, dvacet, třicet vteřin se nehraje. Nechtěl bych zase dělat nějaké excesy, ale štve mě to vůči fotbalu. Jestli mi někdo řekne, že to bylo záludné utkání, aby padlo 12 karet, tak jsem fotbal asi nikdy nehrál a nerozumím mu," argumentuje třiašedesátiletý pražský rodák.

Bál se, aby jeho tým nešel do deseti. „Samozřejmě, hráli jsme na hraně nejistoty. Po zápase jsem před hráči smekl, že to uhráli. Některé fauly nebyly na žlutou kartu, utkání bylo férové," líčí Rada.

Další metou 500 zápasů?

„Vím, že pan Orel má jiný metr, dává karty. Jenže před týdnem Bořil hraje na lajně rukou a není penalta ani vyloučení, není nic, přitom je to vidět," poukazuje na duel Slavie se Slováckem (2:1), v němž Orel chyboval. Komise rozhodčích pak pozastavila videorozhodčímu Miroslavu Zelinkovi delegaci na jeden zápas, Orel trest nedostal.

Rada je rekordman české ligy, odkoučoval v ní již 420 zápasů. Troufne si na pětistovku?

„Pokud mě budou chtít na lavičce, jsem na ní rád. Nějaká hranice zápasů pro mě není cílem. Důležité je, že jsem mezi mladými, že můžu koučovat. Někdo říká, že dělám excesy. Vzpomenete si, že vám budu jednou chybět," culí se Rada.