Tupta jako Ronaldo! Do poslední chvíle jsem čekal, kde míč vyletí, přiznal jablonecký Hanuš

„Už odmala je mým vzorem. Skoro každý den na tréninku to zkouším jako on. Věřil jsem si, že se trefím. Jsem rád, hlavně protože šlo o vítězný gól a z derby vezeme tři body," radoval se Tupta.

Jako mladík dokonce odkoukával Ronaldovu techniku na videích. „Ale už to kopu i podle sebe. V poslední době mi to tam z přímáků padá," přiznal.

Takže když ve 37. minutě těsně před vápnem fauloval Matouška Krob, ke standardce se postavil právě rodák z Prešova. Už den před zápasem na tréninku přímáky proměňoval s jistotou.

Zleva Dominik Plechatý z Liberce a Miloš Kratochvíl z Jablonce.

Vít Černý, ČTK

„Věřili jsme, že nějaká standardka bude. On má vůbec výborné zakončení, což ukázal ž minule s Boleslaví," liboval si liberecký kouč Luboš Kozel.

Sázka na jeho formu modrobílým vyšla. Míč poslal nártem přes zeď, balon se rychle snesl k zemi a zapadl přesně k tyči. Gólman Jan Hanuš se po míči natahoval marně.

„Hráči Liberce prodloužili zeď, takže jsem de facto nic neviděl. Do poslední chvíle jsem čekal, kde míč vyletí, jestli na mou stranu nebo přes zeď. Střela padala, přesouval jsem se tam a chtěl jsem míč u tyče vyndat z branky. Byl jsem už blízko tyče a bohužel se mi to nepovedlo," litoval Hanuš, který střelce sportovně ocenil.

Zleva Michal Fukala z Liberce a Václav Pilař z Jablonce.

Vít Černý, ČTK

„Pro gólmana je to hodně nepříjemný. Tupta tenhle kop umí, trefuje to i na tréninku. Nebyla to náhoda. Jde o hrozně nepříjemný balon, protože jde rychle přes zeď a padá rovně dolů. Strašně těžko se to chytá, navíc pokud gólman ještě úplně neví, že tohle hráč umí... Je to něco jiného než klasická střela," vysvětloval liberecký gólman Milan Knobloch.

Věděl Hanuš o schopnostech autora vítězného gólu? „Věděl jsem, že má dobrou střelu i techniku a že půjde o hodně nepříjemný trestný kop," poznamenal Hanuš.

Narozdíl od Knoblocha jinak moc práce neměl. Hostům pomohlo ke třem bodům i štěstí. V prvním poločase s nimi hrála tyč, ve druhém zase břevno.

„Jsem smutný. Myslím, že jsme byli celých devadesát minut lepší. Měli jsme převahu, ale Liberec nás potrestal z jedné standardní situace," uzavřel kouč Jablonce Petr Rada.