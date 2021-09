Nulu v derby bere speciálně. Hlavně nám pomohli noví hráči, říká liberecký Knobloch

Byl Liberec šťastnějším týmem?

Asi ano. Věděli jsme, kde je Jablonec v tabulce, že hraje evropské poháry. Ale věřili jsme si, že máme šanci uspět. Když však spočítáme počet vyložených šancí, Jablonec byl lepší, měl jich víc. My jsme to vzadu ubojovali a udrželi vedení. Jablonec byl na šance a svým tlakem lepší. Je to však logické, když chtěli vyrovnat.

Při které šanci vám zatrnulo nejvíc?

Asi při té úplně na konci. Zakončení sice bylo nedůrazné, doprostřed brány, ale kdyby to jablonecký hráč dal trochu víc vedle, byl to gól. Naštěstí mi míč spadl do koše.

Jak vysoko řadíte v osobních statistikách nulu v derby s Jabloncem?

Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli, ať by to bylo kdekoliv. Bodů nemáme hodně. Ale asi je trochu speciální, že jde o Jablonec, o to víc rád jsem. Podařilo se nám vyhrát díky nule a krásnému přímému kopu, co předvedl Ľubo (Tupta).

Dokázal, že přímáky umí, jak těžké je pro gólmana jim čelit?

Je to hodně nepříjemné. Musím říct, že mu to tam takhle padá i na tréninku. Tenhle kop hodně umí. Nebyla to žádný náhoda. Je to hrozně nepříjemný balon, protože jde rychle přes zeď a rovně padá dolů. Strašně těžko se chytá, obzvlášť pokud gólman ještě úplně neví, že to ten hráč umí. Je to úplně něco jiného než klasická střela.

Kope to jako Cristiano Ronaldo?

U Ronalda jsem tenhle styl kopu taky viděl, takže bych řekl, že ano. Nevím tedy, jestli úplně přesně jako on, ale podobné to je.

Vyhráli jste podruhé za sebou a máte již osm bodů. Jste z nejhoršího venku?

S tím asi ještě musíme opatrně. Ale vnímáme, že jsme tři zápasy neprohráli a nějaké body máme. Ale pořád jich je málo. Potřebujeme jich získávat víc a víc, abychom se dostali alespoň do prostřední skupiny a nebyli v červené oblasti.

Zabrala změna trenéra?

Asi jo, ale nemyslím si, že by tyhle výsledky byly jen změnou trenéra. Pomohli nám s nově příchozím trenérem i čtyři noví kluci. Kádr se doplnil, přišli další lidi a jsme teď silnější, než jsme byli předtím.

Co se pod trenérem Kozlem změnilo?

Každý trenér má nějakou svou představu o fotbale. Trenér Kozel po nás chce výstavbu odzadu po zemi, pokud to jde. Zkrátka chce hrát konstruktivní kombinační fotbal. Za trenéra Hoftycha jsme měli hru vystavenou zase na rychlé hře nahoru a rychlých krajních hráčích. Každý styl má něco.

Naposledy Liberec posílil Miroslav Stoch. V Jablonci ještě nebyl ani na lavičce, věříte, že bude velkou posilou?

Určitě. Za mě bomba fotbalista. Sám říkal, že ještě cítí kondiční manko, ale až ho dožene, myslím, že dokáže předvést hodně velké věci.