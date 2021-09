RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Dusno v Boleslavi? Chápu, Jarolím ale hlavu na špalku nemá. Slavii graduje forma

Jednatřicet gólů v ligovém kole, to je krásné číslo. Skvělé. Ukazuje, že se na českou ligu stojí za to dívat. Hodně gólů dává Slavia se Spartou, ale tentokrát se chci hodně věnovat i klubům mimo první trojku. Třeba zápasu Mladé Boleslavi se Slováckem, které vyhrálo 5:3 a přijde mi, že je snad ještě silnější než v minulé sezoně. Rychle se oklepali z konce v Evropě a šlapou báječně i přes odchod útočníka Klimenta. Je to nenápadný, velmi zajímavý a dnes už i velmi zkušený tým, který může zamíchat kartami v čele tabulky. Vždyť jako jediný nedávno zatápěl dominantní Slavii v Edenu.

"Druhým rokem naopak prožívá zklamání poslední soupeř Slovácka - Mladá Boleslav. Ta v létě posilovala, brala známé a zkušené hráče, jména budila respekt a taky očekávání. Trenér Jarolím pracuje s jedním z nejlepších kádrů, jaký mohl mít. Ale tým doplácí na obrovské individuální chyby, které se navíc opakují. Stalo se to proti Olomouci, kde to ještě tým dokázal srovnat na 3:3, i tentokrát se Slováckem. Produktivita Bolky ale špatná není, a pro nezaujatého diváka se vyplatí na její zápasy koukat.

Možná by si někdo mohl myslet, že je trenér Karel Jarolím v ohrožení. Klopýtnutí už bylo dost, ale já si myslím, že jeho prolnutí s klubem a vztah s panem Dufkem, majitelem klubu, je velký. Myslím, že jsou na něj navázaní i nějací sponzoři a partneři, takže bych řekl, že v nadsázce řečeno hlavu na špalku trenér nemá. Navíc Mladá Boleslav hraje opravdu velmi slušně, chce to jen zlepšit defenzivu, vyvarovat se chyb a taky se mi zdá, že příliš často promrhává první poločas.

V klubu je určitě nějaké pnutí, očekávání byla velká, a když se nedaří, je to logické. Vedení je náročné a čekalo lepší výsledky, takže tam nějaká nervozita může být. Když jsem Karla Jarolíma viděl po utkání před kamerou, přišel mi docela klidný, ale uvnitř jistě všechno prožívá a řeší. Řešení se v tuhle chvíli asi nabízí klasické. Musí se začít od základu, je třeba se odrazit, uhrát výsledek 0:0, nebo 1:0 vyhrát. Strach o trenéra Jarolíma ale zatím nemám.

Opakem zápasu v Boleslavi bylo utkání Teplic s Olomoucí, kde byla snad jedna střela na bránu. Trenér Hanáků Jílek nebyl vůbec spokojený s přístupem hráčů a na druhé straně vedení Teplic už to nevydrželo a odnesl to trenér Kučera. Je otázkou, zda je problém na místě kouče, jelikož potíže Teplic mi přijdou dlouhodobější. Mluví se o tom, že jako nástupce přijde Jirka Jarošík. Uvidíme. Ale ani mně zatím Ruda Řepka nevolal... (směje se)

Hodně důležitou výhru v derby s Jabloncem bral Liberec. Poražení hráli i podle trenéra Rady jeden z nejlepších zápasů letos, dvakrát nastřelili břevno a měli spoustu dalších šancí, které vychytal skvělý liberecký hrdina utkání Knobloch. Zápas měl grády, trenér vítězů Kozel sportovně přiznal, že jeho tým měl štěstí, což oceňuji. Někdy je k výsledku velká dávka pozitivních konstelací prostě potřeba a po zpackaném úvodu ligy to jsou ale pro Liberec moc důležité body. A pod novým trenérem získal Liberec jíž 7 bodů a klid do další práce. Jsou na správné cestě.

Trenér Liberce Luboš Kozel.

Radek Petrášek, ČTK

Zabraly i České Budějovice, které si poradily s Karvinou. Potvrdily velmi dobrý výkon z Plzně a po klubových změnách mohou na jihu Čech také nyní pracovat s klidnější hlavou. To v Karviné mají nad čím přemýšlet, žádné ligové vítězství v této sezoně je alarmující a trenér Weber si hlavně stěžoval na přístup hráčů, což mi na ligové úrovni hlava nebere. Je to pro mě opravdu nepochopitelné, každý hráč by si měl přeci vážit, že hraje ligu.

Zamotanou hlavu musejí mít i na Bohemce. Ta byla proti Baníku v první půli skvělá, měla hodně šancí, ale dala jen jeden gól. Po přestávce to ale bylo v podání Klokanů bída. Nevím, zda to bylo kondicí, ztrátou koncentrace, nebo zlepšením Baníku, ale na hřišti to vypadalo najednou úplně jinak a Bohemce se to nestalo letos poprvé, což už by mohlo být opravdu na hlubší rozbor, ale určitě mi chybí kvalita v zakončení, jelikož kdyby Bohemka vedla do poločasu 3:0, nikdo by se nedivil.

Plzeň? Musí se s ní počítat

O první trojce se zmíním tentokrát jen krátce. Plzeň si jde za svým, po poctivém výkonu dosáhla na další vítězství. Právě třeba takové by potřebovala uhrát Boleslav. Viktorka je pro mě nečekaně, ale právem na prvním místě tabulky. Oklepala se z dvojnásobného vyřazení v Evropě a ukazuje, že se s ní musí počítat i v letošní sezoně.

Sparta si pomohla před derby „S" zvednout sebevědomí ve Zlíně, který byl pro to ideálním soupeřem. Před důležitým týdnem, kdy hrají ještě Evropskou ligu, tohle Letenští moc potřebovali a vítězství snad kazí jen nepříjemné zranění Součka po zákroku, který rozhodně nebyl z kategorie fair play. Tři body má i Slavia. Na Hradcem vyhrála vysoko, zdá se mi, že před derby se Spartou forma Slavie stoupá a stupňuje se.

Už teď se ve druhé lize hrál zápas Sparty B s Vlašimí, která je nepsaným béčkem Slavie. Vlašim vyhrála 3:2, v dresu vítězů zářil bývalý hráč Sparty, který ale fakticky patří sešívaným, což vypadá opět na kvalitní tah slavistického realizačního týmu, který nechává jeho i další talenty nabírat zkušenosti právě ve Vlašimi. Kdyby to byla předzvěst, že se i v prvoligovém derby dočkáme pěti gólů, byla by to skvělá pozvánka. Jsem rád, že padají góly a přeju si, ať jich je víc a víc, česká liga je kvalitní soutěž a hlavně góly by mohly přitáhnout diváky do ochozů. Fotbal se hraje hlavně pro fanoušky a já si přeji ať jich chodí co nejvíce..."