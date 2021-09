Jarošík ví, že nemá kouzelný proutek a chce v Teplicích hráče, kteří makají

"Musel jsem se ráno kouknout do kronik svého táty. Přišel jsem do Teplic 1. listopadu 1989 a odcházel za další dva roky. Hrál jsem tu za mladší a starší žáky, ale tenhle stadion se mi vždy líbil. Navíc ho natřeli. My tu dřív sbírali odpadky po burzách," uvedl s úsměvem Jarošík.

Třiačtyřicetiletý kouč, který dosud trénoval druholigový Prostějov, uzavřel s klubem tříletou smlouvu. Nahradil Radima Kučeru, jenž byl odvolán po víkendové remíze 0:0 s Olomoucí. Teplice v devíti ligových kolech získaly jen pět bodů a patří jim v tabulce předposlední 15. místo. To by chtěl Jarošík vylepšit.

"Je to krásná výzva, i když složitá. Nicméně se nebojím," uvedl. "Teplická situace není růžová dlouhodobě a letos to jen graduje. Minulý rok měly také problémy se záchranou. Vybral jsem si dva kluky, kteří mi pomohou. Doufám, že vneseme nový vítr do kabiny a otočí se to," zmínil Jarošík angažování bývalého teplického obránce Tomáše Hunala jako asistenta a Petara Aleksijeviče coby trenéra brankářů.

Tomáš Hunal sbíral trenérské zkušenosti v druholigovém Prostějově

Josef Pešout

Bývalý hráč Sparty, CSKA Moskva, londýnské Chelsea nebo Celticu Glasgow Jarošík začínal trenérskou kariéru minulý rok v Ústí nad Labem. Odtud přešel do slovinského Celje, kde však vydržel jen půl roku. Od léta vedl Prostějov, jemuž patří ve druhé lize osmé místo.

"S Teplicemi jsem mluvil už v létě, nicméně to nevyšlo, dostal jsem práci v Prostějově a věnoval se trénování tam. Tato nabídka pak přišla z čistého nebe, ale neváhal jsem," prozradil. Zápasy Severočechů viděl při působení v Prostějově jen na několika sestřizích.

Pro Jarošíka bude angažmá v Teplicích první trenérské v domácí nejvyšší soutěži. "Dostat se do ligy byl jeden z mých cílů, takhle rychle jsem to ale nečekal. Vždy říkám, že nikam nepospíchám a jdu za vším postupně. Jsem za tu šanci rád a těším se. Věřím, že si našimi výkony a odhodláním získáme fanoušky, čeká nás ale hodně práce," upozornil.

Stejně jako Kučera si bude muset v nejbližší budoucnosti poradit s rozsáhlou marodkou hráčů. O to víc apeluje na bojovnost, pracovitost a týmové nasazení. O případných posilách s vedením, jež pracuje pro tuto sezonu se sníženým rozpočtem, však nejednal. "Nechci velké hráče, chci hráče, kteří budou pracovití a je mi jedno, jestli jim je 18 nebo 30 let. Musí makat, musí hrát za Teplice a za mě a takové hráče chci. Musí být hladoví a pracovití," vyjmenoval Jarošík.

Na tlak fanoušků je připravený. "Když už uděláte takovýto krok, musíte s tím počítat. Určitě je to rozdíl oproti druhé lize, kde jste schovaný, ale nemám s tím problém. Prostě jdete s kůží na trh," řekl bývalý záložník, který vedle českého titulu získal i ligový triumf v Anglii, Skotsku a Rusku. "Jako hráč taky máte občas špatnou chvíli nebo zápas, ale trenér to má daleko horší. Když jste kouč, zodpovídáte za všechno," porovnával.

Pavel Šedlbauer

Josef Pešout, Právo

Stejně jako předseda představenstva Pavel Šedlbauer by si přál, aby se tým v tabulce zvedl a vyhnul se sestupovým či barážovým příčkám. "To by si přál každý, na druhou stranu nemám kouzelný proutek. Vždycky mi chvíli trvalo, než si vše sedlo a budu čekat na některé hráče, až se uzdraví. Věřím, že ale pro posun uděláme vše," uvedl Jarošík.

Smlouva mu přesto bude platit i v případě sestupu. "I s touhle variantou jsme se bavili a Teplice by se tomu nebránily. Uvidím po půl roce, jak to bude vypadat. Chci trénovat ligu, šli jsme sem pro velkou zkušenost a výzvu. Snad ji naplníme a budeme tu hrát ligu i za rok," dodal Jarošík. Debut na lavičce Teplic si odbude v sobotu na hřišti Slovácka.