S náhradníkem do derby? Žádný strach, sešívaní, Mandous není poušťák

Pozvánky na přenosy z anglické Premier League, aktuální glosy fotbalového dění, pohledy do zákulisí nebo názory na tuzemskou Fortuna ligu. To vše divákům O2 TV přináší legendární Petr Čech, který je považován za nejznámějšího českého sportovce současnosti. Ten se společně s elitním MMA bojovníkem Machem Muradovem a tenistkou Karolínou Plíškovou zapojil do úspěšné komunikační kampaně O2 TV - MY JSME SPORT.