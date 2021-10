Magie Vrbova svetru fungovala i v derby. Komu patřilo Haraslínovo gesto?

Už potřetí na sebe navlékl sparťanský trenér Pavel Vrba zelený svetr a stejně jako v ligovém duelu se Zlínem a čtvrteční pohárové konfrontaci se skotskými Rangers se v něm i v jubilejním 300. derby pražských „S“ radoval z vítězství. „Teprve se uvidí, jak dlouho ho budu nosit,“ samozřejmě zářil, ale do debat o svém šatníku se pouštět nechtěl. „Pochopitelně že jsem spokojený, protože podobně jako s Rangers jsme hráli zodpovědně a dali jsme gól. A jen u jednoho zůstat nemuselo, protože výhru jsme si mohli pojistit,“ glosoval partii, v níž jeho tým ukončil slavistické tažení českou ligou, při němž v 54 zápasech nenašel rival z Edenu přemožitele.

Na pražské Letné ovšem série skončila. Hlavně zásluhou Lukáše Haraslína. Pětadvacetiletého slovenského legionáře ve sparťanských službách Švéd Ousou dvakrát po sobě fauloval, za což se vysloužil nejprve žlutou a poté i červenou kartu, takže Slavia hrála od 41. minuty jen v deseti.

„A kdyby jen to. V jedné minutě červená karta a ještě gól," připomněl hostující kouč Jindřich Trpišovský, že šlo o trest dvojnásobný.

Haraslín se totiž z přímého kopu do míče opřel a ten s přispěním teče Schranze skončil ve slávistické síti. Však ho také autor patřičně slavil gestem, které si žádalo vysvětlení. A nejen proto, že šlo o jeho první trefu v dresu Sparty.

Sparťan Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól v derby se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

„Před pěti měsíci se nám narodil syn Luka, takže gesto patřilo jemu. A gól také," objasňoval Haraslín. „Není ale důležité, že jsem ho dal já, podstatné je, že jsme vyhráli. Kloubouk dolů před celým mužstvem i našimi fanoušky, kteří nás za výhrou hnali podobně jako ve čtvrtek proti Rangers," skládal poklonu spoluhráčům i divákům na Letné.

Fotbalisté Sparty oslavují gól Lukáše Haraslína během derby se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Netajil přitom, že s dalším faulem slávistického stopera Ousoua víceméně předem počítal. „Věděl jsem, že už má žlutou kartu a proto jsem si říkal, že když mě fauloval poprvé, provede to i podruhé."

Kalkul Haraslínovi vyšel a znamenal zlom v derby.

„Přitom první poločas jsme odehráli dobře, i při improvizovaném složení defenzívy jsme Spartu do ničeho nepustli. Sami jsme naopak měli první gólovou šanci, jenže jsme ji neproměnili, a pak šli do deseti," rozebíral do mikrofonu 02 TV jubilejní 300. derby slavistický kouč Trpišovský.

Radost sparťanských fotbalistů po úvodním gólu Lukáše Haraslína (uprostřed) v derby se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

„V druhé půli jsme sice dělali, co jsme mohli, ale nevytvořili jsme si potřebný tlak, abychom skórovali. A ani k pořádnému ohrožení sparťanské brány jsme se nedostali," přiznával po první porážce, kterou v roli slávistického trenéra v derby utrpěl.

„Mrzí to. Skončila naše ligové série, u konce je úspěšná série v derby se Spartou, všechno to navíc přišlo v jubilejním třístém derby. Přitom jsme ho chtěli zvládnout. Měli jsme dát v první půli dva góly a pak by k tomu nedošlo. I já jsme vyřešil jednu situaci špatně," netajil rozčarování z prohry slávistický obránce Lukáš Masopust, který po vyloučení Ousoua musel hrát v druhé půli stopera.

Zprava Alexander Bah ze Slavie a Lukáš Haraslín ze Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

„Stopery nemáme, takže to padlo na mě. Nebylo to snadné, protože Hložek je hrozně silný v soubojích."

„Rozhodovali jsme se mezi Masopustem a Bahem, pro Lukáše mluvily zkušenosti a schopnost hru organizovat," nechal nahlédnout do svých poločasových úvah a rošád v rozestavení týmu Trpišovský.

Fanoušci Sparty během derby.

Vít Šimánek, ČTK

„Jen ty nervy až do konce jsme si prožívat nemuseli. Naše ofenzíva zatápěla Slavii jako nikdo, takže mrzelo, že jsme si vedení nepojistili. Zvláště, kdy dvě tři situace se rýsovaly obrovsky výhodně, zejména, když výsledek derby byl tentokrát hrozně důležitý. Ale pokud budeme vždy vyhrávat třeba jen 1:0, budu spokojený," vykládal o kousek dál rozradostnělý sparťanský trenér Pavel Vrba.

„Beru to na sebe, měl jsem některé situace řešit ve finální fázi lépe a mužstvu pomoci nějakou brankou," omlouval se nejen trenérovi za prožité nervy Jakub Pešek. „Ale jsem hrozně rád, že jsme vyhráli a Slavii porazili. Ve Spartě jsem sice dlouho nebyl, ale tu sérii jsem sledoval," vznášela se letní letenská akvizice na vlnách euforie, že mohla být u vítězství nad odvěkým rivalem a přispět k němu.

Sparťanský trenér Pavel Vrba

David W Cerny, Reuters

„Stejně jako v Evropské lize proti Rangers jsme za ním šli tvrdou prací. Ostatně, i proti Slavii jsme měli hrát a hráli jako proti Skotům. Po reprezentační přestávce ovšem musíme na tuto výhru navázat," připomínal sobě i spoluhráčům, že teď musí sparťanské tažení pokračovat a jen u pokoření Slavie, k němuž došlo po pěti a půl letech, nesmí zůstat.