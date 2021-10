GLOSA: Vrba zlomil prokletí, liga tak vygraduje. A pozor na plzeňský klacek

Tak trochu déja vu. Když se Slavia se Spartou před čtyřmi lety pustily do nákupu cizinců, fotbalová Plzeň stála před sezonou v jejich stínu. Generální manažer Viktorie Adolf Šádek tehdy dokonce vzal na tiskovku větev, kterou slíbil strkat do pásů tankům, jež představovali pražští rivalové. Pátý titul během osmi sezon pak získala Plzeň a oslavila ho na dvou tancích představujících Slavii a Spartu. Stejný scénář není ani letos vyloučený. Viktoria vede po nedělním derby pražských S tabulku o čtyři body.

Dva se prali a třetí se smál. Pavel Vrba pražské konkurenty převezl a na jaře 2018 dovedl Viktorii k poslednímu přímému postupu do Ligy mistrů, který zatím byl na českém bojišti k mání.

Zkušený trenér teď hájí rudé barvy a v neděli dosáhl velké výhry. Dovedl svůj tým k vítězství nad Slavií, po pěti a půl letech a 14 marných pokusech Sparty v soutěžních derby. Sešívaným navíc ukončil rekordní sérii 54 ligových utkání bez porážky.

Hrdinou derby Lukáš Haraslín. Rozhodlo to celé mužstvo, na standardku jsem si věřil

Sport.cz

Derby bylo konfrontací dvou strategií. Vrba vsadil na vítězného ducha ze čtvrtečního duelu s Rangers, vyrukoval s naprosto shodnou sestavou. Slávisté kalkulovali. Ve čtvrtek si v Rotterdamu schovali některé zbraně až na neděli, kouč Jindřich Trpišovský udělal hned pět změn. Jenže porážka s Feyenoordem se dostala mužstvu pod kůži. Sparťanská koncepce měla navrch.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík před měsícem poukázal, že derby ještě nikdy neprohrál, že porážka nicméně jednou přijde - a že Sparta bude letos těžším soupeřem než dřív.

Překvapivě skeptický výrok muže, jehož klub české scéně dominuje. Jako by Tvrdík malér tušil. Pochopitelně s vědomím, že Slavii na začátku sezony prostě něco nefunguje. Má problémy se stopery, po vyloučení Ousoua jí nezbyl ani jeden klasický. Jen mimořádná kalvárie ovšem za problémy nestojí. Ve chvíli, kdy je soupeř schopný držet se sešívanými atlety krok běžecky, nedostává se jim potřebné kreativity. Červenobílí prohráli všechny tři pohárové zápasy venku, a teď i derby. Na takovou bilanci nejsou z posledních sezon absolutně zvyklí.

Naše série nic neznamenají, je mi to jedno, říká po prohře v derby Jindřich Trpišovský

Sport.cz

Vrba jedno prokletí zlomil, ukončil nadvládu Slavie nad Prahou. Mnohem těžší úkol však před ním stojí dál. Vzít rivalovi také titul, který v rozehrané sezoně jako jediný zajistí postup do předkol Ligy mistrů.

Čelo tabulky je letos širší než dřív. Baník a Slovácko získaly stejný počet bodů jako třetí Slavia, jejíž výhodou je odložený duel s Olomoucí k dobru.

Všichni teď musejí brát zřetel především na Plzeň a její vyhlášený klacek. Viktoria znovu pohořela v Evropě a citelné finanční ztráty musela záplatovat prodejem hráčů. V lize si však vede výtečně, na podzim bude mít o šest anglických týdnů méně než její největší konkurenti. A kdo ví, na co by si mohla troufat, pokud by do konce roku podle plánu našla movitého kupce, který by ji nejen spasil, ale také hned investoval do posílení kádru...

Fotbalový redaktor Pavel Dosadil se věnuje sportovní žurnalistice od roku 1990, posledních třináct let působí v redakci Sport.cz. Jako zpravodaj byl na všech mistrovstvích Evropy od roku 2000, na mistrovství světa či zápasech evropských pohárů.